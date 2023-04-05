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KOSGEB geçen yıl yaklaşık 103 bin işletmeye destek sağladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), geçen yıl Türkiye'nin 7 bölgesinde, imalattan inşaata, ulaştırmadan bilgi ve iletişime kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 102 bin 828 işletmeye destek sağladı.

Ekleme: 5.04.2023 - 12:06 Güncelleme: 5.04.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
KOSGEB geçen yıl yaklaşık 103 bin işletmeye destek sağladı
KOSGEB'in 2022 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, kurum tarafından 102 bin 828 işletmeye geçen yıl sağlanan desteğin tutarı 9 milyar 112 milyon 426 bin 104 lirayı buldu.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden 99 bin 567 işletme yararlandı. 3 bin 261 işletme ise KOSGEB Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sağlanan imkanları kullandı.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında tanınan şartlardan yararlanan işletmelerin birden fazla destek alabilmesi sonucu toplam işletme sayısı 48 bin 943 olarak kayıtlara geçti.

Bu destek içinde Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı kapsamında sağlanan 7,5 milyar liralık destek öne çıktı.

Bölgeler bazında bakıldığında, MKİ destekleri hariç, destekleri en çok Marmara Bölgesi'ndeki işletmelerin kullandığı görüldü. Bölgedeki 13 bin 521 işletmeye 449 milyon 470 bin 347 lira destek verildi. Söz konusu bölgeyi, 9 bin 803 işletmeye verilen 320 milyon 886 bin 23 liralık destekle İç Anadolu Bölgesi takip etti.

Akdeniz Bölgesi'nde 7 bin 75 işletme 205 milyon 11 bin 884 lira, Ege Bölgesi'nde 6 bin 900 işletme 198 milyon 269 bin 550 lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 bin 631 işletme 156 milyon 40 bin 392 liralık destek aldı.

Bu bölgeleri 4 bin 733 işletmeye verilen 144 milyon 279 bin 426 liralık destekle Karadeniz, 2 bin 961 işletmeye sağlanan 99 milyon 611 bin 482 liralık destekle Doğu Anadolu bölgeleri izledi.

MKİ Hızlı Destek Programı adı altında verilen desteklerin bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise 9 bin 753 işletmeye 1 milyar 584 milyon 330 bin lira tutarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu bölgeyi, 7 bin 829 işletmeye 1 milyar 106 milyon 105 bin lira ile Marmara, 7 bin 304 işletmeye 1 milyar 100 milyon 875 bin lira ile İç Anadolu, 6 bin 893 işletmeye 1 milyar 106 milyon 145 bin lira ile Karadeniz, 7 bin 109 işletmeye 1 milyar 14 milyon 600 bin lira ile Akdeniz, 5 bin 292 işletmeye 926 milyon 300 bin lira ile Doğu Anadolu ve 4 bin 763 işletmeye 666 milyon 565 bin lira ile Ege bölgeleri takip etti.

- Destekten en büyük payı mikro işletmeler aldı

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteğin yüzde 82,4'ünün mikro, yüzde 15,7'sinin küçük, yüzde 1,9'unun ise orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı görüldü.

Desteklerin kullanımında imalat sektörü başı çekti. Bu alanda sağlanan desteklerin yüzde 69,9'una karşılık gelen 1 milyar 104 milyon 386 bin 237 lira söz konusu sektöre verildi.

Bu sektörü, yüzde 12,5'lik pay ve 194 milyon 920 bin 372 lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü takip etti.

KOSGEB'in bu alandaki desteklerinden bilgi ve iletişim, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, inşaat ile ulaştırma ve depolamanın da aralarında bulunduğu birçok sektör faydalandı.

- İşletmelere yaklaşık 34 milyon lira faiz desteği

KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında ise geçen yıl 3 bin 261 işletmeye 33 milyon 937 bin lira destek verildi.

Bu kapsamda, Artvin, Düzce, Rize, Bartın, Kastamonu Sinop ve Zonguldak'ın da aralarında olduğu iller acil destek kredisi faiz imkanlarından yararlanırken makine-teçhizat ve işletme kredileri alanlarında da bu desteği çeşitli kuruluşlar kullandı.

Ayrıca, KOSGEB, "Genel Destek Programı", "AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı", "İşletme Geliştirme Destek Programı", "İleri Girişimci Destek Programı", "İşbirliği Destek Programı"nın da aralarında olduğu uygulamalarla birlikte işletmelere geçen yıl toplam 9 milyar 112 milyon 426 bin 104 liralık destek sağlamış oldu.
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