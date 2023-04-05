Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Her türlü girişimin karşısındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği hain saldırıya ilişkin, "İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz' dedi.IHA'da yer verilen habere göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere silahlı müdahalede bulunmasına tepki gösterdi. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:'İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz.'