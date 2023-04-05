Bakanlık duyurdu! 4'ü sözde üst düzey 80 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında, aralarında 1’i kırmızı, 1’i yeşil, 1’i gri, 1’i liste dışı kategoride 4 sözde üst düzey teröristinde olduğu 80 terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.
Son olarak yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
4'ü sözde üst düzey yönetici
Mart ayındaki operasyonları açıklayan Bakanlık, terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9'unun ölü, 9'unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin kırmızı, 1'inin yeşil, 1'inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi.
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