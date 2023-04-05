Bakanlık duyurdu! 4'ü sözde üst düzey 80 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.Yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.Son olarak yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.Mart ayındaki operasyonları açıklayan Bakanlık, terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9'unun ölü, 9'unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin kırmızı, 1'inin yeşil, 1'inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi.