Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail haddini aştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Karargahı'nda açıklamalarda bulunarak Mescid-i Aksa'da yaşananlarla ilgili İsrail'e tepki göstererek, 'İsrail haddini aştı' ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, 'İsrail'in yaptıklarını kabullenmek mümkün değil. Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. İsrail'in bu tür saldırıları hemen sonlandırması lazım. Koalisyona baktığımızda ırkçı isimler var. İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da attığı adımı kabul etmek mümkün değil. Umarız bir daha tekrarlanmaz. Bakanlığımız da bir açıklama yaptı. Bunun takipçisi olacağız. İsrail ile diyalog başladı ancak bu diyalog Filistin pahasına olamaz. İlkelerimizden taviz veremeyiz.' dedi.Finlandiya'nın NATO'ya girmesi ve İsveç'in NATO süreci ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, 'Türkiye-İsveç-Finlandiya daimi ortak mekanizması sadece üyelik süreci ile ilgili değil. Bu mekanizma üyelik sonrasında da devam edecek. İsveç ve Finlandiya'nın katılacağı bir sonraki toplantıya Türkiye'de ev sahipliği yapacağız.' dedi.Çavuşoğlu konuşmasının devamında 'Bugün yaptığımız ikili görüşmelere ek olarak birçok mevkidaşım ile görüşme fırsatım oldu. Bunlardan biri de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba. Biliyorsunuz yarın Akşam Lavrov'u Ankara'da ağırlayacağız. Kendisini de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirttik.' sözlerine yer verdi.İsveç'in NATO süreci ile ilgili soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, 'İsveç'ten net bir biçimde somut adımlar görmek istiyoruz' sözlerini vurgulayarak 'İsveç'in üyeliğini ümit ettiklerini söylüyorlar. Bizim cevabımız net. Türkiye açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylemiştik. 3'lü muhtıranın uygulanması konusunda ve terörle mücadele konusunda İsveç'in adımlarının yetersiz olduğunu söylüyoruz. Dün de Finlandiya'nın üyeliğini memnuniyetle karşıladığımızı belirlerken, İsveç'in daha çok adım atması gerektiğini söyledik.' dedi.ABD Büyükelçisi Jeff Flake ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi hakkında da yorumlarda bulunan Çavuşoğlu, 'Bir büyükelçinin seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi ve taraf tutuyor görüntüsü kabul edilebilir değildir' dedi.Mısır hakkında da açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, 'Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Ramazan ayında Türkiye'de bir araya gelme konusunda prensip olarak mutabık kaldık' sözlerine yer verdi.