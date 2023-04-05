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Ayvalık açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekleme: 5.04.2023 - 13:34 Güncelleme: 5.04.2023 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Ayvalık açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaşanan 3 olayda toplamda 64 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) tarafından lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda; Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.Son olayda ise; Ayvalık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - BALIKESİR
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