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Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır

Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü ve önemli kilometre taşlarını geride bırakan milli projeleri için yarın görkemli bir tanıtım gerçekleştirilecek. Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla kamuoyu önüne çıkacak.

Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır
Ekleme: 30.04.2023 - 12:28 Güncelleme: 30.04.2023 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Kahramankazan'daki yerleşkesinde yarın Türk havacılık sanayisi açısından tarihi bir güne imza atılacak. Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri 'İstikbalin Yüzyılı Lansmanı' programıyla kamuoyu önüne çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törende Cumhuriyetin 100. ve Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin kuruluşunun 50. yılında hayata geçirilen özgün havacılık ürünleri Milli Muharip Uçak, HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 tanıtılacak.

İlk kez birlikte sergilenecekler
Söz konusu projelerde son dönemde önemli kilometre taşları geride bırakıldı. Türkiye'nin en büyük teknoloji projesi Milli Muharip Uçak, motor çalıştırarak hangardan çıktı. Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET ve ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.

'Hayalet uçak' benzetmesi yapılan ve taksi çalışmalarına başlayan insansız savaş uçağı ANKA-3 ise yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirecek. 'İstikbalin Yüzyılı Lansmanı' programıyla söz konusu platformlar ilk kez birlikte sergilenecek.
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