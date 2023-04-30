Osman Gökçek görüntüleriyle paylaştı: Mansur Yavaş AK Parti'nin seçim afişlerini hazmedemedi

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve AK Parti Ankara 2. Bölge 5. sıra Milletvekili Adayı Osman Gökçek, seçim çalışmalarına tam gaz devam ederken; sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.Bölgesindeki seçim gezilerini sürdüren Osman Gökçek'in afişleri, destekçileri tarafından çeşitli bölgelere asılmıştı. Gökçek'in bu seçim afişleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de dikkatini çekti.Öyle ki; afiş asılan yerlere zabıta gönderen ABB Başkanı Mansur Yavaş, zabıtaları aracılığıyla afişleri indirmeleri için vatandaşlara tehditler savurdu. Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile yaşanan olaya tepki gösterdi.İşte AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek'in konuyla ilgili sosyal meyda paylaşımı;'Sn. Mansur Yavaş özel mülkler dahil olmak üzere bizim afişimizi asan vatandaşlarımıza,inşaatlara zabıta göndererek(zabıta ismi Mehmet Mızrak) afişleri indirmeleri konusunda tehdit etmeye utanmıyor musunuz? Vatandaşlarımıza açık çağrımdır gelen zabıtaları telefonlarınız ile kayıt altına alın.'ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Osman Gökçek'i engelleme çabalarına tepki yağarken; vatandaşlar yaşanılan olayı kameralarıyla görüntüledi. Osman Gökçek ise o görüntüleri sosyal medya hesabından 'Mansur Yavaş söyle zabıtalarına kaçmasınlar yakaladığımız zaman sanki yapmamış gibi kaçıyorlar.' ifadeleriyle paylaştı.(Video için görsele tıklayınız)