  • USD: 19,43 - 19,46
  • EURO: 21,36 - 21,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Osman Gökçek görüntüleriyle paylaştı: Mansur Yavaş AK Parti'nin seçim afişlerini hazmedemedi

AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim afişlerinin ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından kaldırıldığını açıkladı.

Osman Gökçek görüntüleriyle paylaştı: Mansur Yavaş AK Parti'nin seçim afişlerini hazmedemedi
Ekleme: 30.04.2023 - 14:17 Güncelleme: 30.04.2023 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek görüntüleriyle paylaştı: Mansur Yavaş AK Parti'nin seçim afişlerini hazmedemedi
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve AK Parti Ankara 2. Bölge 5. sıra Milletvekili Adayı Osman Gökçek, seçim çalışmalarına tam gaz devam ederken; sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. 

Bölgesindeki seçim gezilerini sürdüren Osman Gökçek'in afişleri, destekçileri tarafından çeşitli bölgelere asılmıştı. Gökçek'in bu seçim afişleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de dikkatini çekti.

Öyle ki; afiş asılan yerlere zabıta gönderen ABB Başkanı Mansur Yavaş, zabıtaları aracılığıyla afişleri indirmeleri için vatandaşlara tehditler savurdu. Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile yaşanan olaya tepki gösterdi. 

İşte AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek'in konuyla ilgili sosyal meyda paylaşımı;

'Sn. Mansur Yavaş özel mülkler dahil olmak üzere bizim afişimizi asan vatandaşlarımıza,inşaatlara zabıta göndererek(zabıta ismi Mehmet Mızrak) afişleri indirmeleri konusunda tehdit etmeye utanmıyor musunuz? Vatandaşlarımıza açık çağrımdır gelen zabıtaları telefonlarınız ile kayıt altına alın.'

Osman Gökçek görüntüleriyle paylaştı: Mansur Yavaş AK Parti'nin seçim afişlerini hazmedemedi

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Osman Gökçek'i engelleme çabalarına tepki yağarken; vatandaşlar yaşanılan olayı kameralarıyla görüntüledi. Osman Gökçek ise o görüntüleri sosyal medya hesabından 'Mansur Yavaş söyle zabıtalarına kaçmasınlar yakaladığımız zaman sanki yapmamış gibi kaçıyorlar.' ifadeleriyle paylaştı. 

(Video için görsele tıklayınız)

Osman Gökçek görüntüleriyle paylaştı: Mansur Yavaş AK Parti'nin seçim afişlerini hazmedemedi



GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Petrol müjdesi: Bakan Dönmez 'yeni rezervi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak' diyerek duyurdu
Türkiye'nin DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'ye operasyonu dünyada gündem oldu
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: Beraber başardık!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz doğal gazda detaylar belli oldu
Şehit babasından HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'li masaya tepki: İki elim yakanızda
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu!
Muharrem İnce'den CHP'ye ağır gönderme! FETÖ'cü trollere dikkat çekti: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
MLKP operasyonunda HDP vekil adayı yakalandı: İstanbul merkezli soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı
CHP'yi anlamak için üç kelime yeter: Çöp çukur çamur
TEKNOFEST'te dünyada bir ilk: Kızılelma ve F-16'dan halk önünde kol uçuşu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na net mesaj: Biz görevdeyken Selo içeriden çıkamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlara hitap ediyor...
Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?
Osman Gökçek görüntüleriyle paylaştı: Mansur Yavaş AK Parti'nin seçim afişlerini hazmedemedi
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Ben Maliye Bakanlığı yaparken...
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: İki şehit 45 yaralı
Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır
1 Mayıs hava durumu: Birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

1 Mayıs hava durumu: Birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir; uzmanlar tam tarih verdi

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir; uzmanlar tam tarih verdi

Uzmanlar uyarmıştı: İstanbul'da bir köprünün daha betonları döküldü itfaiye alarma geçti

Uzmanlar uyarmıştı: İstanbul'da bir köprünün daha betonları döküldü itfaiye alarma geçti