Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden acı haber: Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Terter ilinin 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılan bölgesinde Ermeniler tarafından işgal döneminde döşenen mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Terter ilinin 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılan bölgesinde Ermeniler tarafından işgal döneminde döşenen mayının patlaması sonucu Novruz Niftalıyev isimli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.