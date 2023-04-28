Sivas'ta zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Sivas'ta yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi.Sivas-Ankara karayolu Keresteciler yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir araç kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kimse yaralanmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ekipler başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, araçlar ise yol dışına çıkarıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.