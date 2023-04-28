Osman Gökçek Altındağ'da esnaf ve vatandaşla buluştu

AK Parti Ankara 2. Bölge 5. sıra Milletvekili Adayı Osman Gökçek, Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnaf ve vatandaşlara buluşup, sohbet etti.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve AK Parti Ankara 2. Bölge 5. sıra Milletvekili Adayı Osman Gökçek sahadaki seçim çalışmalarını sürdürüyor.Ankara'daki seçim bölgesini karış karış gezen Gökçek; vatandaşlarla sohbet edip, halkın nabzını tutuyor.Son olarak Altındağ ilçesini gezen AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek'e vatandaşlardan yoğun ilgi vardı.Ziyaretlerini AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı ile birlikte sürüdüren Gökçek, Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki esnafına yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi.