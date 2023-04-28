Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası!

7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Videoda Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı iddiasıyla yola çıkan isimler 'Haydi' sloganıyla vatandaşa sesleniyor. İşte 7'li koalisyonun bu seçim kampanyasının yıllardır AK Parti ile özdeşlemiş 'Haydi Bir Daha' sloganıyla benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Seçim tarihi yaklaştıkça seçim kampanyaları ve reklam filmlerine de ağırlık verilmeye başlandı. Yıllardan beri Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin ise bu alanda beğeni toplayan işlere imza attıkları biliniyor.DİKKAT ÇEKEN 'HAYDİ' DETAYI!Öte yandan 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir seçim kampanyası paylaştı. Paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Adayı olma iddiası taşıyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal da yer alırken bir detay dikkatlerden kaçmadı.AK PARTİ İLE ÖZDEŞLEŞTİAK Parti 10 gün önce 'Haydi' diye bir rap şarkısı yapmıştı. Yine AK Parti ile 'Haydi Bir Daha' sloganı ve şarkısının da özdeşleştiği biliniyor.'HAYDİ BİR DAHA'DAN ESİNLENDİLER!İşte 7'li koalisyonun son seçim kampanyası da AK Parti'nin söz konusu 'Haydi' sloganını akıllara getirdi.