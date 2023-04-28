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ATAK-2, ABD'nin gündeminde: Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri

T-929 saldırı helikopteri hakkında, "Türk savunma sanayii etkileyici hıza sahip" denildi. Aviyoniklerin yerli olarak tedarik edileceği belirtildi.

ATAK-2, ABD'nin gündeminde: Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri
Ekleme: 28.04.2023 - 10:37 Güncelleme: 28.04.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
ATAK-2, ABD'nin gündeminde: Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri
Savunma sanayiindeki hamleler, ağır sınıf taarruz helikopteri çalışmasıyla hız kesmeden sürüyor.

TUSAŞ tarafından geliştirilen T-929 ATAK-2 helikopteri, ilk uçuşuna hazırlanıyor. Helikopter, ilk kez motor çalıştırdı.

Hürjet'in ardından T-929

Askeri sanayiiye dair içerikler hazırlayan ABD merkezli The War Zone internet sitesi, Türkiye'nin yeni saldırı helikopterini yakından inceledi.

Haberde, Türkiye'nin, ilk yerli askeri jeti olan süpersonik yetenekli Hürjet'in ilk uçuşunu duyurmasının ardından, T-929 taarruz helikopterinin motor testlerini gösteren bir video yayınlandığı belirtildi.

ATAK-2, ABD'nin gündeminde: Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri

'Önceki ATAK'ın devamı niteliğinde'

Yeni helikopterin üç adedinin 2025'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceği kaydedildi ve şöyle denildi:

T-929, ATAK-2 programı kapsamında, TUSAŞ'ın T-129 taarruz helikopteri ile sonuçlanan önceki ATAK'ın devamı niteliğinde. T-129'lar şu anda Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapıyor.

'Türk savunma sanayii etkileyici hıza sahip'

ATAK-2 projesinde çalışmaların resmi olarak 2019'da başladığı belirtildi. Türkiye'nin savunmadaki çabalarından 'Etkileyici hızın bir başka örneği.' ifadesiyle söz edildi.

T-929'un, T-129'dan daha büyük ve daha yetenekli bir 'makine' olduğu ve 'ağır sınıf' saldırı helikopteri olarak tanımlandığı bilgisi paylaşıldı.

'Aviyonikler yerli olarak tedarik edilecek'

Haberin devamında şunlar aktarıldı:

Genel olarak ABD AH-64 Apache ve Rus Ka-52 ile aynı sınıfta. Yeni helikopterin toplam ağırlığı yaklaşık 11 bin 340 kilogram. Buna 1500 kilogramlık silah ve depolamalar dahil. Aviyonikler, Türk savunma havacılığı çabalarının ortak bir özelliği olan yerli olarak tedarik edilip, entegre edilecek.

Türkiye ayrıca MİLDAR adlı milimetrik dalga boyunda atış kontrol radarı geliştirdi. Bunun bir versiyonunun T929'da yerini bulması bekleniyor.

ATAK-2, ABD'nin gündeminde: Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri
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