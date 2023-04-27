Türkiye’ye nefes aldıran proje! Türkiye’nin en büyük şehir parkı 29 Nisan’da açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Millet Bahçeleri' projesi şehirlere nefes aldırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından '81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi' hedefiyle yürütülen projede, 484 millet bahçesi ile 73 milyon 304 bin 878 metrekare yeşil alana ulaşıldı. Hedef 2028'de toplam yeşil alan miktarını 200 milyon metrekareye çıkarmak. Şu anda yapımı tamamlanan ve devam eden millet bahçeleriyle hedefin yüzde 91'ine ulaşıldı. Türkiye'nin en büyük şehir parkı olacak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ise 29 Nisan'da açılacak. İlk örnekleri İstanbul'da hayata geçirilen millet bahçeleri, vatandaşların temiz hava, açık alan ihtiyaçlarını karşılıyor.Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinin şu anda 314'ünde çalışmalar devam ediyor. Toplam 484 millet bahçesi vatandaşların hizmetine sunulacak. 2018'den bu yana 170'i tamamlandı. Türkiye'ye toplamda 10 yılda 1.000 millet bahçesi kazandırarak kişi başı yeşil alan miktarının 15 metrekareye kadar yükseltilmesi amaçlanıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da 15 millet bahçesinin yapımını tamamladı. 33 millet bahçesi yapım aşamasında... Tamamlananlar arasında İstanbul Bakırköy Baruthane Millet Bahçesi, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Çırpıcı Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi bulunuyor. 34.643 metrekarelik Güngören Millet Bahçesi, 290.616 metrekarelik Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, 158.839 metrekarelik Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Kartal Millet Bahçesi, 67.100 metrekarelik Sultanbeyli Millet Bahçesi, 243 bin İstanbul Arnavutköy Millet Bahçesi, 11.900 metrekarelik İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi'nin yapım aşaması devam ediyor. 39.870 metrekarelik Bayrampaşa Millet Bahçesi, 215.178 metrekarelik Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, 20 bin metrekarelik Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, 173.252 metrekarelik İstanbul Beşiktaş Millet Bahçesi, 275 bin metrekarelik Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, 37.381 Silivri Millet Bahçesi, 75.660 metrekarelik Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi'nin de yapımı tamamlanınca vatandaşa nefes aldıracak. 644.888 metrekarelik Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi, 299.333 metrekarelik İstanbul Beykoz Millet Bahçesi, 28.200 metrekarelik Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, 60.522 metrekarelik Kâğıthane Millet Bahçesi B tipi Mesire, 62.230 metrekarelik Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, 162.043 metrekarelik Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi, 154.563 metrekarelik Alibeyköy Millet Bahçesi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesiyle birlikte 21 millet bahçesi yapım aşamasında.Bakan Kurum, Çekmeköy'de yaptığı ziyaretlerde Çekmeköy'e 3 millet bahçesi kazandırılacağını açıkladı.Millet Bahçeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un göreve başlamasının ardından hayata geçirdiği ilk projelerden birisiydi. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcı ve Baruthane Millet Bahçeleri'nin açılışı 17 Kasım 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilmişti.40.910 m2'lik Ayazma Millet Bahçesi, 98.467 m2'lik Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, 16.028 m2'lik Çatalca Millet Bahçesi, 48.676 m2'lik Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi, 240.310 m2'lik Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, 339.000 m2'lik Kayaşehir 1.Etap Millet Bahçesi'nde vatandaşlar dinlenme imkânı buluyor. Pendik, Ümraniye Hekimbaşı, Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlandı. Kağıthane açılışa hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Nisan'da açılması planlanıyor.İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yaklaşık 2 milyon m2'lik alan üzerine kuruluyor.Türkiye'nin en büyük şehir parkı olacak.Dünyada beşinci sırada yer alacak.9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Doğal ürünler yetiştirilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2.5 kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak.Güney-Kuzey istikametinde 2.5 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak.