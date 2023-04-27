Mide bulandıran görüntü: Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi!

Halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdüğü bildirilen Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine Çiftlikköy Mahallesindeki bir depoya baskın yaptı.Yenişehir Belediyesi ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan incelemelerde depoda sakatat ürünlerinin hijyen kurallarına uyulmayarak saklandığı ve lokantalara satılmak üzere işlemden geçirildiği belirlendi.Ele geçirilen 310 kilogram sakatat ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.Depo ise mühürlenerek faaliyetine son verildi...