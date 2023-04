Ankara sele teslim oldu! Sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, nisan ayının sonlarına yaklaşılırken bir kez daha sarı kodlu uyarıda bulundu.22 kenti kapsayan uyarılar, Başkent Ankara için de yapıldı.Gece saatlerinden itibaren aralıklı olarak etkisini gösteren yağış, bugün öğle saatlerinde şiddetini artırdı.Öyle ki her yağmur sonrası oluşan manzara yeniden ortaya çıktı.Ana erterlerde yaşanan su taşkınlarının ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü.Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde kuvvetli yağışın ardından göle dönen yolun çevresindeki iş yeri sahipleri itfaiye haber verdi.İş yeri sahiplerinin iddialarına göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı itfaiye ekiplerinin geç gelmesi sebebiyle iş yeri sahipleri dükkanlarında mahsur kaldı.Yağmurun etkisinin azalmasının ardından yoldaki suyu boşaltmak için kendi imkanlarıyla yoldaki ızgaraları iş makinalarıyla açan iş yeri sahipleri ABB'nin iki yıldır önlem almamasından şikayetçi oldu.İşletmeci Eyüp Karadurak, bütün akıntının belirtilen yolda biriktiğini dolayısıyla dükkanların içini su basmasına karşın söz konusu su baskınında yetkililerin olay yerine gelmediğini söyledi. Karadurak yetkililere şikayetini şöyle dile getirdi:Geçen senede burayı sel bastı. Yukarıdan gelen bütün akıntı burada birikiyor. Dolayısıyla dükkanlarımızın içini su basıyor. Yetkililerin buraya bir el atması lazım. Ama şimdi görüyoruz ki şimdiki baskında da yetkilileri göremedik. Kendi imkanlarımız doğrultusunda kepçeyle mazgalları açıp suyun akışını sağlamaya çalıştık. Belediye ekiplerinden gelen olmadı. Yetkili arkadaşlar, buraya her sene su bastığını kendileri de biliyor. Gerekenin yapılması lazım. Burada bir can kaybı da olabilir. Hava karardığı zaman korkuyoruz bir şey olacak.Kanalizasyon sisteminin yağmur sularını kaldırmadığını ve alt yapının düzenlenmesi gerektiğini iddia ederek yetkililere çağrıda bulunan Karadurak, şu ifadeleri kullandı:Rögar taşımıyor patlatıyor suyu. Su gitmeyince lağımı patlatıyor. Geçen sene dükkanların içinde fışkırdı bu. Bir hafta dükkanları temizlemekle uğraştık. Geçen seneki mağduriyet bu sene de devam ediyor. Kendi imkanlarımızla mücadele ediyoruz. Bazı insanlar kendi imkanlarıyla çevirdi dükkanın etrafını. Kendi dükkanımı poşetle ve kum torbasıyla kapatmaya çalışıyorum. Evimize gidiyoruz yağmur yağıyor dükkanı düşünüyoruz. Dükkanda duruyoruz. Bize bir şey olacak diye çekiniyoruz.Göle dönen yolun yanındaki gözlük fabrikasında yönetici pozisyonunda çalışan Erdem Güzel altyapının düzenlenmediği için oluşan sel baskınlarından 150 milyon lira zararları olduğunu belirterek şöyle konuştu:2021 yılından beri maalesef buradaki altyapıyla boğuşuyoruz. 2021 yılında fabrikamızı sel bastı. Dolar kuruna göre hesapladığımızda o günden bugüne 150 milyon lira zararımız var. 2022 yılındaki sel felaketinde de 11 çalışanımız yaralandı hastaneye kaldırılmıştı. Burada her yağmur yağdığında personelin başına bir şey gelecek diye buradaki tüm işi durdurmak istemiyorum. Yetkililerle iki senedir görüşüyoruz ama hala bir çözüm üretilemedi.