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Beyaz Gazete
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Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde geri sayım başladı. 27 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla ilk üniteye taze yakıt yüklemesi yapılacak olan santral, ’nükleer tesis’ statüsü kazanırken, Türkiye’nin 60 yıllık nükleer enerji hayali de gerçekleşmiş olacak.

Ekleme: 25.04.2023 - 13:17 Güncelleme: 25.04.2023 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor
3 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona gelindi.

4 üniteden oluşan ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS'de, birinci üniteye taze yakıt yüklemesi 27 Nisan tarihinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende, yakıt yüklenmesiyle birlikte santral, 'nükleer tesis' statüsü kazanmış olacak. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise video konferans yöntemiyle katılacak.

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi 'III+' nesil reaktörlü 4 üniteden oluşan ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralden ilk elektrik, 2024 yılı ortalarında elde edilecek. Diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

'İlk yakıtın gelmesiyle tesisimiz, nükleer tesis statüsü kazanacak'

Mersin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında katıldığı bir programda, santralin, çağın en modern reaktörleriyle ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güç kapasitesi olan 4 güç ünitesiyle Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olduğuna dikkat çekti. Nebati, '27 Nisan 2023 tarihinde ilk nükleer yakıtın güç santraline gelmesiyle tesisimiz, 'nükleer tesis statüsü' kazanacaktır. Santralin ilk ünitesi 2023 yılı içinde, diğer 3 türbin ise 2026 yılına kadar birer yıl arayla devreye alınacaktır. Akkuyu Nükleerden ilk elektrik üretimini de 2024 yılında sağlamış olacağız' dedi.

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

'Tamamlandığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek'

Santralin inşaatının tamamlanmasıyla santralden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'luk kısmının karşılanacağını dile getiren Nebati, 'Nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretim portföyümüze dahil olması, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığımızı azaltırken, kaynak çeşitliliğimizi de artıracak ve ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda tam anlamıyla bir milat olacaktır' diye konuştu.
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