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Beyaz Gazete
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ABD'li kadın Beyoğlu'nda dehşeti yaşadı: Önce beline sarıldılar, sonra...

Gümüşsuyu'nda, sabaha karşı kaldığı otele yürüyen ABD'li kadın turist, beline sarılıp koluna giren 2 şahıs tarafından dehşeti yaşadı. Şahıslar, ABD'li kadının önce koluna girdiler, sonra ise...

Ekleme: 25.04.2023 - 15:55 Güncelleme: 25.04.2023 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
ABD'li kadın Beyoğlu'nda dehşeti yaşadı: Önce beline sarıldılar, sonra...
BOYNUNDAKİ DÖVME ELE VERDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şahıslardan Nurullah İ.'nin (19) boynunda kuş dövmesi olduğu belirlendi. Buradan yola çıkan Beyoğlu polisi diğer şahısların da B.S. (17) ve M.H.Ç. (16) olduğunu tespit etti.eçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir süre önce yurda gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uyruklu siyahi kadın turist Nadia Willette R., eşiyle beraber Fındıklı'da bir otelde konaklamaya başladı.

ABD'li kadın Beyoğlu'nda dehşeti yaşadı: Önce beline sarıldılar, sonra...

İkili ardından eğlenmek için gece kulübüne giderek bir süre alkol aldı.

BELİNE SARILIP...

Sabaha karşı kulüpten çıkan turist çift, otele doğru yola koyuldu. Eşi önden yürüdüğü esnada 3 şahıstan 2'si kadının yanına yaklaştı. Onunla sohbet etmeye çalışan 2 şahıstan biri beline sarılırken diğeri de koluna girerek yürümeye devam etti.

ABD'li kadın Beyoğlu'nda dehşeti yaşadı: Önce beline sarıldılar, sonra...

15 BİN LİRALIK KAPKAÇ

Bir süre bu şekilde ilerleyen şahıslar ardından kadının yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonunu kapkaç yaptı. Olayın ardından neye uğradığını şaşıran kadın, şahısların peşinden bir süre koştu ancak yakalayamadı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Turist kadının şikayetçi olması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Kadının ifadesini alan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

ABD'li kadın Beyoğlu'nda dehşeti yaşadı: Önce beline sarıldılar, sonra...

BOYNUNDAKİ DÖVME ELE VERDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şahıslardan Nurullah İ.'nin (19) boynunda kuş dövmesi olduğu belirlendi. Buradan yola çıkan Beyoğlu polisi diğer şahısların da B.S. (17) ve M.H.Ç. (16) olduğunu tespit etti.

Devam eden çalışmalarda şahısların Taksim Meydanı'nda olduğunu belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kapkaççı 3 şahsı kıskıvrak yakaladı.

'KADININ KOLUNA GİRİP BELİNE SARILIYORLAR'

Olayla ilgili konuşan esnaf Ferhat Balcı, 'Burada bir kadının telefonunu çalıyorlar. İki kişi yukardan aşağıya geliyor kadının koluna girip beline sarılıyorlar. Bir tanesi önden gidiyor tam bizim çiçekçinin oraya geldiğinde arka cebinden telefon alıp kaçıyor.

'KADININ KOLUNA GİRİP BELİNE SARILIYORLAR'

Olayla ilgili konuşan esnaf Ferhat Balcı, 'Burada bir kadının telefonunu çalıyorlar. İki kişi yukardan aşağıya geliyor kadının koluna girip beline sarılıyorlar. Bir tanesi önden gidiyor tam bizim çiçekçinin oraya geldiğinde arka cebinden telefon alıp kaçıyor.

Kadında peşlerinden deparı basıp koşuyor sonunda ne oldu biz de bilmiyoruz. Duyduğumuz kadarıyla kadın Amerikalıymış ve aynı zamanda alkollüymüş. Kocası ile birlikte yürürken kocası önde kadın arkada kalmış. Hırsızlar da fırsattan istifade kadının koluna girip telefonunu alıp kaçmışlar' dedi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şahsın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı.

KAPKAÇI YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan olayı gerçekleştiren Nurullah İ. 'kapkaç' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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