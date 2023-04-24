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Tekirdağ'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Tekirdağ'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Ekleme: 24.04.2023 - 00:47 Güncelleme: 24.04.2023 - 00:52 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 yaralıTekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, ilçe girişindeki ışıklı kavşakta, İstanbul istikametinden Çanakkale'ye doğru giden M.A. yönetimindeki 41 ALC 431 plakalı tur minibüsü, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen M.Ö. idaresindeki 34 EMJ 516 plakalı otomobil çarpıştı.

1'i ağır 20 kişi yaralandı

Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kazada sürücü M.Ö. ile annesi A.Ö., minibüsteki ise 18 kişi olmak üzere toplamda 20 kişi yaralandı.

Yaralılardan otomobilde bulunan A.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanede tedavi altında

Yaralılar, ilk müdahalelerinden sonra Marmaraereğlisi, Tekirdağ ve Çorlu'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
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