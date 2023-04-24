Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan hesap sorma tehdidi: 14 Mayıs'tan sonra gelip kendisi konuşacak

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerlerken terör örgütü PKK ile organik bağını koparamayan HDP ve çevresinde terör suçlularına özgürlük vaatleri her fırsatta dile getiriliyor. HDP'nin Hakkari'deki mitinginde konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 14 Mayıs'tan sonra Demirtaş'ın serbest kalacağını söyledi.'14 MAYIS'TAN SONRA KENDİSİ GELİP KONUŞACAK'Terör suçlarından tutuklu bulunan Demirtaş'ın cezevinden gönderdiği mektubu okuyan Başak Demirtaş, 'Ben inanıyorum ki Selahattin'in Hakkari'de okunan son mesajı olacak. 14 Mayıs günü seçim zaferi kazanacağız ve o buraya gelip kendisi konuşacak.' ifadelerini kullandı.'14 MAYIS'TA HESAP SORMA GÜNÜ GELİYOR'14 Mayıs seçimleri için hesap sorma tehdidinde bulunan Demirtaş, 'Artık bize yaşatılanlar için hesap sorma zamanı geliyor. 14 Mayıs'ta hesap sorma günü geliyor. Bütün zindanların kapılarını açacak olan sizlersiniz.' dedi.KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VAADİBaşak Demirtaş'ın sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük vaatlerini akıllara getirdi.Seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği '6-8 Ekim olayları'nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz' demişti.CHP lideri daha önce de 'Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' ifadelerini kullanmıştı.UMUTLARINI KILIÇDAROĞLU'NA BAĞLADILAR'PKK terör örgütü değildir' ve 'Kürdistan kurulacak' sözleri ile de bilinen Demirtaş, bir dönem özellikle muhalif medya organları tarafından 'demokrasi kahramanı' ilan edilmeye çalışılmıştı. Edirne'de tutuklu bulunan ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş, demir parmaklıklardan kurtulabilmek için umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladı.HDP ADAY ÇIKARMADI, KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİHDP, 6'lı koalisyona katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıkladı. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardında yaptığı işbirliğinin ardından HDP'nin şartlarını kabul etmişti. HDP de bu şartlar doğrultusunda aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti.