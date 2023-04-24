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Erbakan: Yedili Masa borç ve faiz vadediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi'ne seçimlerde verilecek desteğin her geçen gün arttığını söyledi. Yedili Masa'nın ekonomi vaatlerine de değinen Erbakan, "Ekonomiyi nasıl çözeceksin?' deyince, yedili masanın ortakları, 'Ben daha fazla borç getireceğim, daha düşük faizle, daha kolay borç getireceğim' diyor. Borçtan, faizden başka bir şey söyledikleri yok" şeklinde konuştu. Erbakan, "Destekçisi Fetullah Gülen Örgütü olan, PKK olan, LGBT meraklısı bu yedili masadan bu ülkeye, bu millete hayır gelmez." dedi.

Erbakan: Yedili Masa borç ve faiz vadediyor
Ekleme: 24.04.2023 - 23:35 Güncelleme: 24.04.2023 - 23:41 / Editör: Ozge Selin
Erbakan: Yedili Masa borç ve faiz vadediyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'daki seçim çalışmasında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi'ne seçimlerde verilecek desteğin her geçen gün arttığını belirten Erbakan, "Trend her geçen gün daha da yukarı gidiyor. İnşallah Cumhur İttifakı için, ülkemiz için hayırlı bir sonuç olacak. 14 Mayıs'tan son derece ümitliyiz." ifadesini kullandı.

Millet İttifakı borç ve faiz vadediyor

Partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından otobüsün üzerinden vatandaşlara hitap eden Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde ülkeyi, devleti ve vatanı "yedili karanlık masaya ve kaos masasına" teslim etmemek için Cumhur İttifakı'na katıldıklarını, son derece kritik olan bu kararı millet için aldıklarını belirtti.

Erbakan, Millet İttifakı'nın ekonomiye yönelik proje, kaynak ve somut çözüm önerileri olmadığını belirterek, "'Ekonomiyi nasıl çözeceksin?' deyince yedili masanın ortakları 'Ben daha fazla borç getireceğim, daha düşük faizle daha kolay borç getireceğim' diyor. Borçtan, faizden başka bir şey söyledikleri yok." dedi.
Erbakan, CHP'nin 70 seneden beri hiç değişmediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde seccadeye bastılar, 'Yanlış anladınız, görmemişiz, hata oldu' dediler. İyi, hadi bu sefer böyle olsun dedik. Şimdi arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi camilerimizi, mabetlerimizi yerlere döşemiş. İnsanlar camilerin resimlerinin üzerine ayaklarıyla basıyor. Bunu da mı hatayla yaptınız? Bu zihniyetten bu ülkeye, bu millete bir hayır gelir mi Allah aşkına?"

Erbakan, terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'na destek açıklamaları yaptığını ileri sürerek, "Destekçisi Fetullah Gülen Örgütü olan, PKK olan, LGBT meraklısı bu yedili masadan bu ülkeye, bu millete hayır gelmez." dedi.

Erbakan ve partililer, açılış sonrasında Sağduyu Caddesi'nde "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirdi.
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