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Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamalarına Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Türk milletine ders vermek kimsenin haddi değil

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına yönelik, "Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz." şeklinde yanıt verdi.

Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamalarına Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Türk milletine ders vermek kimsenin haddi değil
Ekleme: 24.04.2023 - 13:50 Güncelleme: 24.04.2023 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamalarına Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Türk milletine ders vermek kimsenin haddi değil
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları açıklamasında bir kez daha 'soykırım' ifadesini kullandı…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Biden'ın açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

'Siyasi şarlatanlar yine sahnede'

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir.

'Hiç kimse Türkiye'ye kendi tarihiyle ilgili ders veremez '

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

1915 olayları konusunda gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalardır. Hiç kimse unutmamalıdır ki 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır. Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, Türkiye'ye kendi tarihiyle ilgili ders veremez. Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri, yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz Ortak Tarih Komisyonu'nu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

3'üncü kez aynı açıklamayı yaptı

ABD Başkanı Biden, 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada 'soykırım' ifadesini kullanmıştı.

2021'de de benzer ifadeleri kullanan Joe Biden'a Türkiye'de iktidar ve muhalefet partileri tarafından büyük tepki gösterilmişti.
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