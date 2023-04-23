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TCG Anadolu'yu 17 Nisan'dan bu yana 79 bin 274 kişi ziyaret etti

Yerli olarak üretilen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, ziyarete açıldığından bu yana 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edildi.

Ekleme: 23.04.2023 - 01:24 Güncelleme: 23.04.2023 - 01:28 / Editör: Ozge Selin
TCG Anadolu'yu 17 Nisan'dan bu yana 79 bin 274 kişi ziyaret ettiDünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akınına uğradı.

Gemi, Sarayburnu Limanı'na demirleyerek pazartesi günü vatandaş ziyaretine açılmıştı.

Gemiye ilk günden itibaren 79 bin 274 ziyaretçi

Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemiyi son günü 18 bin 43 kişi ziyaret etti. TCG Anadolu ziyarete açıldığı ilk günden itibaren toplam 79 bin 274 tarafından kişi tarafından ziyaret edildi.

TCG Anadolu'yu 17 Nisan'dan bu yana 79 bin 274 kişi ziyaret etti

TCG Anadolu'yu 17 Nisan'dan bu yana 79 bin 274 kişi ziyaret etti
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