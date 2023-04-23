  • USD: 19,38 - 19,42
  • EURO: 21,21 - 21,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı...

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu'ndan hareket etti. İlk seferine çıkan TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve halkı selamladı.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı...
Ekleme: 23.04.2023 - 11:59 Güncelleme: 23.04.2023 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile TCG Anadolu'ya geldi.

Denizcilik geleneklerine göre gemiye çıkışında "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılanan Bakan Akar, tören mangasını selamladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni amiral gemisi TCG Anadolu'nun köprü üstüne çıkan Akar, burada seyir subayından yapılacak Boğaz geçişine ilişkin bilgi aldı.

Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Bakan Akar'ın "avara" komutu sonrası gemi limandan ayrılış faaliyetlerine başladı.

Gemi komutanının "Bismillah halatlar fora" komutu sonrasında geminin limana bağlı olduğu halatlar toplandı ve batarya düdüğü çalınarak gemi seyrine başladı.

BAŞKAN ERDĞAN'I SELAMLADI

TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi yaparak halkı selamladı.

Boğaz geçişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayan TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapılacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

Geminin limandan ayrıldığı anlar, sahilde toplanan çok sayıdaki vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı...
Gönül ilişkisi yaşadığı kadın Sırrı Süreyya Önder'i PKK'ya şikayet etti! Mesajlaşmaları ortaya çıktı
HDP'den Meral Akşener'e ittifak mesajı: Artık bu işin farkına varsın
Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP'li Yıldırım Kaya jeneriğinde keleşli PKK'lı terörist olan programa konuk oldu
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet
HDP'den 'tutsaklara özgürlük' planı: Kılıçdaroğlu ile karanlık pazarlık bir bir ortaya çıkıyor
Bakan Nebati’den muhalefete ‘Karadeniz Gazı’ tepkisi: Bizi kimse durduramaz
Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşma: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesindeki çiftçilere 10 yeni müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Numan Kurtulmuş'tan AK Parti bürosuna saldırıya tepki: Bu saldırılar Türkiye demokrasisini hedef aldı
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası
TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu
Tuzla’da bulunan Penguen sitesine ilk kazma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla vuruldu
23 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

23 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Bir günde serveti eridi: Elon Musk 13 milyar dolar kaybetti

Bir günde serveti eridi: Elon Musk 13 milyar dolar kaybetti

Bin bir zahmetle tek tek toplanıyor: Faydası saymakla bitmiyor

Bin bir zahmetle tek tek toplanıyor: Faydası saymakla bitmiyor

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat