Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü'nde 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldı

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son 20 yıldır prestijli projelere imza atarak Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını ve Osmangazi Köprüsü'nün de bu mega projelerden biri olduğunu kaydetti.Karaismailoğlu, dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nün toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturduğunu ifade etti.Osmangazi Köprüsü'nde 22 Nisan'da 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldığını açıklayan Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü ile ulaşım nefes aldı, rahatladı. Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Saatler süren yolculuk Osmangazi Köprüsü ile sona erdi ve 5 dakikaya düştü" dedi.