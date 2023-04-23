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Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü'nde 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saatler süren yolcukların Osmangazi Köprüsü ile sona erdiğini belirterek, 22 Nisan'da 87 bin 352 araç geçişi ile Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldığını duyurdu.

Ekleme: 23.04.2023 - 14:57 Güncelleme: 23.04.2023 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü'nde 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldıBakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son 20 yıldır prestijli projelere imza atarak Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını ve Osmangazi Köprüsü'nün de bu mega projelerden biri olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nün toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturduğunu ifade etti.

"Saatler süren yolculuk 5 dakikaya düştü"
Osmangazi Köprüsü'nde 22 Nisan'da 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldığını açıklayan Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü ile ulaşım nefes aldı, rahatladı. Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Saatler süren yolculuk Osmangazi Köprüsü ile sona erdi ve 5 dakikaya düştü" dedi.
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