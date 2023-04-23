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Amasya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ekleme: 23.04.2023 - 23:45 Güncelleme: 23.04.2023 - 23:49 / Editör: Ozge Selin
Amasya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralıMerzifon-Samsun kara yolu Çavundur köyü kavşağında, Hikmet T. idaresindeki 06 HB 5808 plakalı otomobil ile Süleyman Y. yönetimindeki 37 PU 449 plakalı otomobil ve Erkan K'nin kullandığı 34 TJ 596 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 37 PU 449 plakalı otomobilde bulunan Recep (81) ve Cemile Yıldırım (80) yaşamını yitirdi, araçlardaki 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Amasya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
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