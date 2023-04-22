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Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, çiftçilere yönelik 10 yeni müjdeyi de tek tek açıkladı. Erdoğan, köy evlerinde hayatlarını sürdürecek çiftçilere sıfır faizli kredi verileceğini kaydetti.

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
Ekleme: 22.04.2023 - 18:43 Güncelleme: 22.04.2023 - 19:01 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin izleri silinmeye devam ediyor.

2 ayın geride kaldığı asrın felaketinin ardından afet bölgesinde büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Enkaza dönen kentler ayaklandırılırken, vatandaşların da barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutların teslimi için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir tören düzenlendi.

Çiftçilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki çiftçiler için yeni destek paketleri açıkladı.

'Akıllı köy modeli sunuyoruz'

10 müjdeyi tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İlk olarak bugün burada ahırı, köy konağı, camisi ve peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi ve pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz.

'Çiftçilerimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 0 faizli hayvancılık kredileri verilecek'

İkinci olarak afet alanlarında hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 0 faizli hayvancılık kredileri verecek hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazançları yükselecek.

'Gençlere akıllı köy evi kampanyası'

Üçüncü olarak afet alanları dışındaki bölgelerde, buralarda yaşayan gençler başta olmak üzere bu kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. Bu kardeşlerimize İlk Evim kampanyası şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.

'Uygun şartlı finansman sağlanacak'

Hala köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız.

'50 baş üzeri büyükbaş hayvan teşviği veriyoruz'

Beşinci olarak, ülkemizdeki et ve süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri haline getirecek teşvikler vereceğiz. Böylece hayvan varlığımızı yükseltirken diğer yandan da en az yüzde 30 verim artışı hedefliyoruz.

'Her haneye en az 1 asgari ücret garantisi vereceğiz'

Altıncı olarak, sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az 1 asgari ücret garantisi vereceğiz.

'Tarımda basınçlı sulama altyapısını güçlendireceğiz'

Yedinci olarak, tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte elde edilmesini sağlayacağız.

'Gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz'

Sekizinci olarak, sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak hem üreticimizin gelirini güvence altına alarak hem arz güvenliğini temin edecek hem de gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz.

'Sera yatırımlarındaki desteği artıracağız'

Dokuzuncu olarak, jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız.

'Karadeniz gazından üre sağlayacak bir fabrikayı Zonguldak'ta kuruyoruz'

Onuncu olarak, tarımsal üretimin en büyük girdisi olarak üre gibi, azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz. Karadeniz gazından üre sağlayacak bir fabrikayı Zonguldak'ta kuruyoruz. Bay bay Kemal ve onun yandaşları, doğal gazın Karadeniz'de, Sakarya'da nasıl yandığını görmediniz mi? Yakında bu fabrikanın da inşasına başlıyoruz.
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