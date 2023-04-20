İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşla samimi sohbet

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu. Kartal ilçesinde esnafları ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum'un TOKİ kurasıyla ev sahibi olan vatandaşla diyaloğu dikkat çekti. Samimi bir atmosferde yapılan diyalogda ev sahibi olan vatandaş, "Vallahi heyecandan konuşamıyorum. Avrupa Yakası çıktı çok mutluyum." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Kartal ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Kurum'un, bir bijuteri dükkânında 52 yaşındaki Meltem Topgül ile yaşadığı diyalog dikkati çekti.Meltem Topgül, Bakan Kurum'u görünce heyecanı gizleyemeyerek, “Bana TOKİ çıktı bugün öğrendim. Avrupa Yakası. Vallahi heyecandan konuşamıyorum. Avrupa Yakası çıktı çok mutluyum. Başka türlü emekli olarak ev sahibi olamazdım.” dedi.Bakan Kurum, Topgül'e “Ne zaman emekli oldunuz?” diye sordu.Topgül de, “SSK'dan, fabrikadan emekliyim. Başka türlü ev sahibi olmam bu şartlarda mümkün değil.” yanıtını verdi.Bakan Kurum, hayırlı olsun diyerek, kendisini tebrik edip dükkândan ayrıldı.