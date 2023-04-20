  • USD: 19,38 - 19,42
  • EURO: 21,21 - 21,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten parti binasını hedef alan saldırıya ilişkin açıklama: Geri adım atmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle yapılan saldırıya ilişkin, "Her ne saldırı olursa olsun, nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, hangi provokasyon olursa olsun hiçbir şekilde bundan geri adım atmadan, sandığa doğru giderken bütün provokasyonlarla mücadele ederek hep birlikte bu seçim çalışmalarını yürüteceğiz." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten parti binasını hedef alan saldırıya ilişkin açıklama: Geri adım atmayacağız
Ekleme: 20.04.2023 - 20:30 Güncelleme: 20.04.2023 - 20:40 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten parti binasını hedef alan saldırıya ilişkin açıklama: Geri adım atmayacağız
AK Parti Sözcüsü Çelik, partinin Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki saldırıya uğrayan ilçe başkanlığı binasında incelemede bulundu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay'dan bilgi aldı.

'GERİ ÇEKİLME YA DA SAKINMA GİBİ BİR DUYGU YARATMAZ'

İlçe binalarına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Çelik, şöyle konuştu:


'Burada yakalandıktan sonra da aldığımız ilk bilgiler doğrudan AK Parti'ye karşı, AK Parti binasını hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. 'Ben kendim, işte şu partiye mensubum' diye bir parti ismi veriyor. Tabii o sebeple AK Parti'ye karşı olduğunu, o motivasyonla gerçekleştirdiğini söylüyor. Tabii bu şahsın eyleminin kendisinin 'Şu partiye aidim, o yüzden şu motivasyonla yapıyorum' demesinin şu aşamada bir önemi yok. Ama esas olan 'İşte ben televizyonlardan izliyordum. AK Parti'nin bazı söylemleri sebebiyle bu eylemi gerçekleştirmek istedim' şeklinde bir yaklaşımı var. Tabii bunu esas olarak epeydir söylüyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza, partimize karşı kullanılan nefret dilinin, nefret siyasetinin belli yerleri tahrik etmek amacına matuf olduğunu ifade ediyoruz. Diğer siyasi partilere yapılan saldırılara sivil siyasetin her türlü saldırıdan, tacizden korunması gerektiği çerçevesinde biz karşı durmuştuk.'

Çelik, AK Parti kadrolarının sürekli olarak meydanlarda, sahada vatandaşlarla olduğunu belirterek, 'Seçim çalışmalarına odaklanmışken bu tip tacizler, provokasyonlar, saldırılar, AK Parti teşkilatları üzerinde zerre kadar geri çekilme ya da sakınma gibi bir duygu yaratmaz. Her ne saldırı olursa olsun, nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, hangi provokasyon olursa olsun hiçbir şekilde bundan geri adım atmadan, sandığa doğru giderken bütün provokasyonlarla mücadele ederek hep birlikte bu seçim çalışmalarını yürüteceğiz.' diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten parti binasını hedef alan saldırıya ilişkin açıklama: Geri adım atmayacağız

'SALDIRGANI HIZLI BİÇİMDE YAKALAYAN EMNİYET GÜÇLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Demokrasinin ve sandık siyasetinin Türkiye'de son derece güçlü olduğunu dile getiren Çelik, AK Parti'nin 20 yıldır sandık ve demokrasi yoluyla mücadelesini verdiğini vurguladı.

Çelik, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu mücadelesinin güçlü şekilde süreceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

'Tabii hemen emniyet güçlerimiz bu saldırganı hızlı bir şekilde yakaladılar. Sorgusu da yapılıyor. İlk ortaya çıkan çerçevede, doğrudan AK Parti'yi hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ediyor. AK Parti'yi bilerek, buraya dönük olarak bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Gördüğünüz gibi teşkilatlarımız her zamanki gibi sokakta. Çukurova teşkilatımız, Adana teşkilatımız, Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatımız... Seçime giderken bu tip provokasyonlar olacağını bilen bir kadroyuz. Geçmiş yıllardan beri bunun mücadelesini verdik. O sebeple bunu, bu saldırganı hızlı bir biçimde yakalayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz.'

Adana'nın güvenli bir şehir olduğunu dile getiren Çelik, 'Her türlü saldırıya, provokasyona karşı biz sandığa giderken demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz.' ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten parti binasını hedef alan saldırıya ilişkin açıklama: Geri adım atmayacağız

'TEŞKİLATLARIMIZ SAHADA'

Bundan sonrasında da daha güçlü bir şekilde sokaklarda, meydanlarda olacaklarını ve vatandaşlarla daha çok buluşacaklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

'Sivil siyasetin her türlü provokasyondan, tahrikten uzak tutulması konusunda biz açık ve net bir tutuma sahibiz. Türkiye'nin güvenlik güçleri, sandığın korunması, demokratik süreçlerin korunması konusunda son derece hassas. Bundan sonrasında da herkese şunu ifade etmek istiyoruz; özellikle son bir hafta 10 gündür birkaç kere de uyarıda bulunduk. Terör örgütlerine söylenmeyen sözlerin, terör örgütlerine birilerine söylemekten sakındığı sözleri Cumhurbaşkanı'mıza karşı, partimize karşı, Cumhur İttifakı'mıza karşı kullanmalarının başlı başına bir provokasyon olduğunu ifade etmiştim. Umarım bundan sonra herkes daha dikkatli olur. Teşkilatlarımız sahadadır. İnşallah 14 Mayıs seçiminde büyük bir demokrasi zaferine imza atmak üzere faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun.'

FUAT OKTAY'DAN SALDIRIYA KINAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını dile getirdi. Oktay, 'Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Çukurova Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' ifadesini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Karadeniz gazı devreye alınıyor! Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
Karadeniz'deki gurur günü muhalefette 'gaz' yaptı: CHP'li Mansur Yavaş'tan 'Hükümet doğal gaz verecekti verdi mi' algısı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten parti binasını hedef alan saldırıya ilişkin açıklama: Geri adım atmayacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti binasına yönelik saldırıya kınama
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı
Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Sudan'da barış için devrede
Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır
İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Kurum: Halkı mağdur etmeyi bırakın... 'İBB'nin yapmadığını biz yapacağız'
Akşener'in masayı dağıtmasında flaş itiraf: Kurgulanmış bir tiyatroydu! Genel Başkanlar biliyordu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! İşte anketlerdeki son durum
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
'Önce vatan' diyen vatandaşlar AK Parti Ankara Milletvekilleri adaylarını bağrına basıyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi
Karadeniz'de tarihi gün! 20.23'te bağımsızlık ateşi Filyos'ta yanacak
Numan Kurtulmuş'tan BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor
CHP'li Mansur Yavaş HDP'nin adını vermeden diğer partileri PKK ile bir tuttu
HDP'li Berdan Öztürk'ten skandal sözler: Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki!
Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı
Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Bir anda gökyüzünde beliren gizemli küre dünyayı şaşırttı! Gören UFO sandı, gerçek çok başka çıktı

Bir anda gökyüzünde beliren gizemli küre dünyayı şaşırttı! Gören UFO sandı, gerçek çok başka çıktı

Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler tek tek açıklandı: Sizin memleketiniz de olabilir!

Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler tek tek açıklandı: Sizin memleketiniz de olabilir!

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...