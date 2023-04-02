  • USD: 19,20 - 19,23
  • EURO: 20,96 - 21,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP tartışmalarının böldüğü İYİ Parti'de şimdi de yumruklar konuştu: Milletvekili adayları birbirine girdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Yedili Masa'ya fiilen dahil olması sonrası milliyetçi geçinen İYİ Parti'de iç karışıklık çıkmıştı. Partinin ağır toplarından İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, zehir zemberek açıklamalarla partisinden istifa etmişti. Bu kaoslarla boğuşan İYİ Parti'de bu kez de yumruklar konuştu. Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı, arbedede gazeteciler de fiziksel müdahalelere maruz kaldı.

HDP tartışmalarının böldüğü İYİ Parti'de şimdi de yumruklar konuştu: Milletvekili adayları birbirine girdi
Ekleme: 2.04.2023 - 19:00 Güncelleme: 2.04.2023 - 19:08 / Editör: Ozge Selin
HDP tartışmalarının böldüğü İYİ Parti'de şimdi de yumruklar konuştu: Milletvekili adayları birbirine girdi
Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçimi için sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik HDP ve PKK'dan gelirken bu durum İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Partinin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, masaya terör örgütlerinin gölgesinin düştüğünü öne sürerek İYİ Parti'den istifa etti.

HDP tartışmalarının böldüğü İYİ Parti'de şimdi de yumruklar konuştu: Milletvekili adayları birbirine girdi

İç karışıklıkla boğuşan İYİ Parti'de bu kez de yumruklar konuştu.

Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı, arbedede gazeteciler de fiziksel müdahalelere maruz kaldı.

'Oylama iptal edildi' iddiası

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar ilçelerini temsil edecek adayın belirlenmesi için yapılan oylamanın iptal edildiği belirtildi.

HDP tartışmalarının böldüğü İYİ Parti'de şimdi de yumruklar konuştu: Milletvekili adayları birbirine girdi

Muhabire de saldırdılar

Öte yandan tv100 muhabiri Sibel Can'a da saldırıda bulunulduğu öne sürüldü. Olay sonrası yaşananları anlatan Can, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığını ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığını söyledi.

Can yaşananları, 'Zor şartlarda yayın yaptık, çünkü bir saldırıya maruz kaldık. Bir arbede içine girmiş olduk. Burası çok gergindi. Taraflar arasında fiziksel temasa varan bir kavga vardı. Sözlü sataşmalar vardı. Bu esnada biz de görevimizi yapmaya çalışıyorduk. Görüntü alıp ses kaydetmeye çalışıyorduk. Bu esnada taraftar olduğunu düşündüğüm biri telefonumu aldı. Uzun süre dil döktüm defalarca basın mensubu olduğumu belirttim. Telefonumu daha sonra zorla tekrar geri alabildim. Şenol Sunat'ın çekim yapılmasına görüntü alınmasına tepki gösterildi. Bu tepki sonrasında kalabalık bize yöneldi. Aslında bir nevi bizi hedef göstermiş oldu. İnsanlar kamerayı aşağı doğru itmeye başladılar. Bana fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştılar. Zor anlar yaşadık ama yine de görevimizi yapmaya çalıştık. Zor anları da yaşadıktan sonra o gerginlikle bir yayın gerçekleştirdik.' ifadeleriyle anlattı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Devlet Bahçeli'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu
PKK elebaşı Karasu'dan muhalefete destek: Sadece bu depremin iktidarı götürmesi gerekiyor Türk halkının gözü kör mü?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail haddini aştı
CHP'nin son tiyatrosu da patladı: Kılıçdaroğlu’nun ellerine kapanıp methiyeler dizen kadının teşkilat üyesi olduğu ortaya çıktı
'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Akşener'den pişkin savunma: Özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı
Masadaki son anket: AK Parti ile CHP arasında 15 puanlık fark
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı
Bakan Varank 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Flaş Togg açıklaması!
'Ezilen halkların temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP’li Buldanʼın 16 bin liralık ceketi sosyal medyada gündem oldu
Altınlar nerede Başkan? CHP'li Belediyeden bir skandal daha!
İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!
Bakanlık duyurdu! 4'ü sözde üst düzey 80 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırıları derhal durdurun
Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! 20 Nisan'da Başkan Erdoğan duyuracak
Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın: Çok sayıda Filistinli yaralandı
Nevruz gösterilerinde Öcalan’ın posterinin açılmasını eleştiren İBB çalışanları işten atıldı
CHP çatırdıyor istifa dalgası kapıda! Eski CHP'li Sevigen, 9 Nisan'ı işaret etti
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı