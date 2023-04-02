HDP tartışmalarının böldüğü İYİ Parti'de şimdi de yumruklar konuştu: Milletvekili adayları birbirine girdi

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçimi için sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik HDP ve PKK'dan gelirken bu durum İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Partinin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, masaya terör örgütlerinin gölgesinin düştüğünü öne sürerek İYİ Parti'den istifa etti.İç karışıklıkla boğuşan İYİ Parti'de bu kez de yumruklar konuştu.Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı, arbedede gazeteciler de fiziksel müdahalelere maruz kaldı.Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar ilçelerini temsil edecek adayın belirlenmesi için yapılan oylamanın iptal edildiği belirtildi.Öte yandan tv100 muhabiri Sibel Can'a da saldırıda bulunulduğu öne sürüldü. Olay sonrası yaşananları anlatan Can, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığını ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığını söyledi.Can yaşananları, 'Zor şartlarda yayın yaptık, çünkü bir saldırıya maruz kaldık. Bir arbede içine girmiş olduk. Burası çok gergindi. Taraflar arasında fiziksel temasa varan bir kavga vardı. Sözlü sataşmalar vardı. Bu esnada biz de görevimizi yapmaya çalışıyorduk. Görüntü alıp ses kaydetmeye çalışıyorduk. Bu esnada taraftar olduğunu düşündüğüm biri telefonumu aldı. Uzun süre dil döktüm defalarca basın mensubu olduğumu belirttim. Telefonumu daha sonra zorla tekrar geri alabildim. Şenol Sunat'ın çekim yapılmasına görüntü alınmasına tepki gösterildi. Bu tepki sonrasında kalabalık bize yöneldi. Aslında bir nevi bizi hedef göstermiş oldu. İnsanlar kamerayı aşağı doğru itmeye başladılar. Bana fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştılar. Zor anlar yaşadık ama yine de görevimizi yapmaya çalıştık. Zor anları da yaşadıktan sonra o gerginlikle bir yayın gerçekleştirdik.' ifadeleriyle anlattı.