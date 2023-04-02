Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile Gazimağusa'nın Ulukışla köyünü ziyaret etti. Burada köylüler ile sohbet eden Oktay, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin akut döneminin hızlıca atlatılarak yaraların sarılmaya başlandığını söyledi.Oktay, deprem sonrası dünyanın çeşitli ülkelerinin Türkiye'nin yardımına koştuğunu belirterek, 'Deprem sırasında bütün dünyanın bizimle birlikte olduğunu gördük. Yıllardır Türkiye'nin uyguladığı insani dış politikanın karşılığını gördük. Yıllardır nerede bir zorluk varsa, nerede bir sıkıntı varsa biz oradayız. Bu, Cumhurbaşkanımızın bizlere koyduğu, hükümet ve devlet politikası olarak belirlediği ilkelerden biriydi. Rengine, ırkına, cinsiyetine, inancına, coğrafyasına bakmadan nerede bir sıkıntı olursa orada olunacak ilkesiydi. Türkiye'deki deprem döneminde de bunun karşılığını gördük' dedi.Ardından Türkiye ile KKTC arasında imzalanan '2023 Yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü'ne değinen Oktay, 'Lefkoşa'ya hastane yapımı ile daha önce Türkiye'den adaya deniz altından boru hattı ile getirilen suyun Mesarya Ovası'ndaki tarım arazilerine ulaştırılması önem taşıyor. Türkiye'den gelen su 3 yıl içinde Mesarya Ovası'ndaki tarım sahalarına tam anlamıyla ulaşacak. Suyun tarımla buluşması ile birlikte tarımsal üretim bazı ürünlerde 6-7 katına çıkacak ve KKTC ekonomisi güçlenecek, işsizlik azalacak. Deniz altından çekilecek kablo ile KKTC'ye elektrik sağlanacak. Buranın elektrik sorununu kesin bir şekilde çözmek istiyoruz. Elektrik konusunda artık kimseye muhtaç olmayacaksınız. Halihazırda buraya gönderdiğimiz 2 jeneratör KKTC'ye elektrik üretiyor' diye konuştu.Oktay ayrıca, KKTC'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üyeliğinin diplomatik tanınma anlamında devamının geleceğini vurgulayarak, KKTC'nin bu teşkilatlara gözlemci üyeliğini engellemeye çalışanların, gözlemci üyeliklerin gerçekleşmesinin ardından endişeye kapıldıklarını ifade etti.Oktay, yerli ve milli imkanlar ile üretilen savunma sanayi ürünlerinin, özellikle de İHA ve SİHA'ların Yunanistan'da rahatsızlığa sebep olduğunu belirterek, 'Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok. Kendi toprağında gözü olanların gözünü de bedeli her ne olursa olsun oyacak. Yunanistan ile afet sürecinde buzlar eridi. Biz bölgede barıştan yanayız. Bize bir adım gelene 10 adım gideriz. Şimdi bunu yapıyoruz. Dileğimiz bunun böyle gitmesi. Giderse gider. Gitmezse gereği yapılır. Biz haklarımızı kimseye yedirtmeyiz. Hakkımızı kimsenin vermesini beklemeyiz biz alırız. Bunlardan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.