Dışişleri’nden flaş Sudan açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler hakkında açıklama yaptı.Sudan Cumhuriyeti'nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden şiddetli çatışmaların kaygıyla takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Mukaddes Ramazan Bayramı'na yaklaştığımız bu günlerde kardeş kanının daha fazla akmaması ve sivillerin zarar görmemesi için her iki tarafı da sükûnete davet ediyoruz. Mevcut sorunların kalıcı şekilde çözüme ulaştırılmasının yegane yolunun diyalog ve uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım elinin uzatılmasını teminen acilen insani ateşkes ilan edilmesinin ve ateşkese uyulmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu hususta, Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz."Sudan'daki Türklerin durumunun yakından takip edildiği de aktarılarak, ülkedeki mevcut güvenlik koşullarının, seyahat etmeye uygun olmadığı, Türklerin bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden Türklerin Sudan'dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirmenin yapılacağı kaydedilen açıklamada, büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkezinin, Türklerle yakın temas halinde olduğu ve çağrı merkezinin, Türklere telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yaptığı ifade edildi.Ayrıca, Türklerin, Dışişleri Bakanlığının ve büyükelçiliğin duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmelerinin, henüz büyükelçiliğe kayıt yaptırmamış vatandaşların, Hartum Büyükelçiliğinin, "+249 90 094 27 38", "+249 91 273 41 02", "+249 90 028 54 58" ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinin, "+90 312 292 29 29" numaralarını arayarak, bilgilerini olabilecek talepleriyle birlikte iletmesinin yararlı olacağı belirtildi.