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Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e ve partisine çok sert sözler: Operasyon merkezi olduğunuz açık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meral Akşener'e İYİ Parti'deki isimler üzerinden yüklendi. Tepkisini "Türkiye’nin sigortası değil Türk devleti ve milletine karşı operasyon merkezi olduğunuz açık." sözleriyle gösteren Özdağ, Akşener'e bir çağrıda bulundu. Özdağ, "Meral Akşener’i istediği platformda, televizyonda Türkiye’nin iç ve dış politikasını tartışmaya davet ediyorum." dedi.

Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e ve partisine çok sert sözler: Operasyon merkezi olduğunuz açık
Ekleme: 17.04.2023 - 21:39 Güncelleme: 17.04.2023 - 21:54 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e ve partisine çok sert sözler: Operasyon merkezi olduğunuz açık
Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. İYİ Parti, Yedili Masa'nın diğer partilerinden bağımsız olarak seçimlere kendi listesiyle kararı almıştı.

YSK'ya aday listesini ileten İYİ Parti'nin İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ortaya çıkmıştı.

İYİ Parti'nin Seyithan İzsiz'i aday göstermesi büyük tepki çekerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akşener'e İYİ Parti'deki isimler üzerinden yüklenen Özdağ, 'İstediği platformda, televizyonda Türkiye'nin iç ve dış politikasını tartışmaya davet ediyorum.' dedi.

Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e ve partisine çok sert sözler: Operasyon merkezi olduğunuz açık

'Meral Akşener'i Türkiye'nin iç ve dış politikasını tartışmaya davet ediyorum'

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

'Türk devletini çökertme girişiminde bulunan İdris Naim Şahin, izahı bile gerekmeyen Buğra Kavuncu, Melih Gökçek'in elemanı Ankara adayı Adnan Beker, FETÖ övgüsüsü Elazığ adayı İrfan Sönmez, 2004-2022 AK Parti yöneticisi, Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs vermekle itham edilmen Seyithan İssiz, borsa spekülatörü Mustafa Gürkan adlı Gaziantep adayı ve benzerleri ile Türkiye'nin sigortası değil Türk devleti ve milletine karşı operasyon merkezi olduğunuz açık.
Türk milliyetçilerine çağrım İYİ Parti listelerindeki isimleri açık kaynaklardan araştırmalarıdır. Meral Akşener'i istediği platformda, televizyonda Türkiye'nin iç ve dış politikasını tartışmaya davet ediyorum.'
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