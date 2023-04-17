Eskişehir'de 5,5 kilo bonzai ele geçirildi
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 5,5 kilo bonzai ele geçirildi; 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik amansız mücadelesi devam ediyor.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
5,5 kilo bonzai ele geçirildi
Bir süre takibe alınan 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alınırken, evlerine yapılan baskınlarda 5,5 kilo bonzai ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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