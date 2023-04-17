Emeklilere çifte bayram: Maaş ödemeleri bugün hesaplara yatmaya başlandı

Türkiye'nin dört bir yanındaki emekli vatandaşın oldukça merak ettiği 'zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu gündemden düşmüyor.14 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre ödeniyor.İşte, söz konusu duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...En düşük emeklli maaşına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Erdoğan, 'Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun.' ifadelerini kullanmıştı. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti.'Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak.' açıklamasında bulundu.En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde ödenmeye başladı. SSK kapsamında maaş alan emeklilerin aylık ve ikramiye ödemeleri 14 Nisan'da hesaplara geçmeye başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı. 2023 yılı Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihleri için;- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.