  • USD: 19,35 - 19,39
  • EURO: 21,25 - 21,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakırlı annelerin evlat nöbeti bin 323'üncü günde

2014 yılında dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan gözü yaşlı anne, "Bayram bizim neyimize? Bayram değil sanki zindan. 9 sene bayram gördük ama anladım ki kızım olmadan o bayramın tadı yok." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 17.04.2023 - 16:34 Güncelleme: 17.04.2023 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakırlı annelerin evlat nöbeti bin 323'üncü günde
Diyarbakır anneleri yaz-kış, Ramazan, bayram demeden evlatlarının yolunu gözlemeye devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden gelerek HDP il binası önünde toplanan aileler, büyük bir direniş başlattı.

Ardından eylem, çok sayıda aileye umut oldu.

Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 323'üncü gününde kararlılıkla devam ediyor.

'Bayram değil sanki zindan'

Kızı Fadime'nin 2014 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını söyleyen anne Hatice Levent, evladı için Kütahya'dan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine devam ettiğini ifade etti.

Fadime'nin Bitlis'te üniversite öğrencisiyken kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Levent, şöyle konuştu:

Benim kızımı 2014 yılında Bitlis'ten kaçırdılar. Üniversite 2. sınıf öğrencisiydi. Benim kızım ne yaptı da kandırıp dağa kaçırdılar? Kızımı serbest bırakın. Yeter artık, 9 senedir kızım Fadime'nin peşindeyim. Ağzımdan bu can çıkmayana kadar kızımı aramaya devam edeceğim. Bayram bizim neyimize? Bayram değil sanki zindan. 9 sene bayram gördük ama anladım ki kızım olmadan o bayramın tadı yok. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Anne ve babalar olarak bu çadırda gözümüzün yaşı sel oldu. Bizim yavrularımızı bırakın.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
ABD'de Türkiye kararı: Dışişleri F-16 modernizasyonunu onayladı
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta milletim Kandil'e prim vermeyecek
Kamu işçisi zam teklifi yükseldi! TÜRK-İş açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Tefecilerle anlaşmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
İBB 1453 Panorama Müzesi'nde fetih sergi alanından Mehter'i kaldırıp Batı klasik müziği koydu
Murat Kurum: İFM, Londra ve New York ile rekabet edecek
Bakan Dönmez: Doğal gaz vanası açıldı, gaz basımına başladık
YSK Başkanı Yener'den seçimlerle ilgili önemli açıklamalar
Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi
TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı: TOKİ sonuçları sorgulama ekranı
İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde sapkınlığa yasal güvence vaadi: Saadet Partisi ne diyecek?
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün ziyarete açıldı
Batı medyasının Türkiye analizleri hız kesmiyor: 2023 yılının en önemli seçimi yaklaşıyor!
Selçuk Bayraktar TCG Anadolu'dan paylaştı: Kızılelma ve Bayraktar TB3 güvertede
İYİ Parti'nin seçim afişi komünist diktatör Mao'nun propaganda posterine benzetildi
“Erbakan’ı ıslıklarım” diyen Kaftancıoğlu’nu Saadet Partisi baş tacı etti!
Hatay’a kazandırılan Konya Konteyner Kentin birinci etabının açılışı yapıldı
Bakanlık açıkladı: 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı
Osman Gökçek Kızılcahamam'da sahur programına katıldı
Chrome kullanıcıları dikkat! Google acil durum diyerek yayınladı

Chrome kullanıcıları dikkat! Google acil durum diyerek yayınladı

Yasa tasarısı kabul edildi: TikTok tamamen yasaklanacak

Yasa tasarısı kabul edildi: TikTok tamamen yasaklanacak

EYT'yi kaçırana kısmi emeklilik formülü: Kimler faydalanabilecek şartları neler?

EYT'yi kaçırana kısmi emeklilik formülü: Kimler faydalanabilecek şartları neler?

Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Tüm devlet kurumlarının verilerine erişebiliyorum

Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Tüm devlet kurumlarının verilerine erişebiliyorum

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi

Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi