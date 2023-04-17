Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine gerçekleştirilen terör saldırıları ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Suriye'nin kuzeyindeki saldırıya misliyle karşılık verildi. 10 terörist etkisiz hale getirildi.Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bilinen tüm terör hedefleri ateş altına alındı. 4 yaralımız var onların da tedavileri sürüyor.'