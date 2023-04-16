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Beyaz Gazete
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programında gündeme ve seçime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den önemli açıklamalar
Ekleme: 16.04.2023 - 13:00 Güncelleme: 16.04.2023 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den önemli açıklamalar
Melissa Bağcı moderatörlüğünde Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu.

Kabaktepe, Melissa Bağcı'nın sorularını yanıtlarken; seçime ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Osman Nuri Kabaktepe'nin açıklamalarının satır başları... 

'AK PARTİ TÜRKİYE'NİN PARTİSİDİR'
Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği süreç ve Cumhurbaşkanımızın yönettiği süreç Türkiye'nin olmasıyla, Türkiye'nin solması arasındaki bir süreç Biz Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki ekip de Türkiye'nin solması için mücadele ediyor. Solması derken zihinsel olarak solması anlamında bahsetmiyorum. Türkiye'nin kazanımlarından birçoğunun kapatılmasından bahsediyorum. 'Terör operasyonunu durdurucağım, askerlerimi geri çekeceğim. Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'yı destekleyeceğim, SİHA fabrikasını kapatacağım, Diyanet'e dokunacağım' gibi söylemler ne demektir? Türkiye'nin şimdiye kadar ki getirdiği kazanımları yok etmek değil midir?

Kürt kardeşlerimizin HDP'nin arka bahçesi gibi görülmesi kürtlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. AK Parti kürtlerin en büyük partisidir. AK Parti Türklerin de Arapların da en büyük partisidir. AK Parti Çerkeslerin partisidir. Yani AK Parti Türkiye'nin partisidir.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den önemli açıklamalar


'SANDIKTAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÇIKACAK'
Sandıktan yeniden Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı çıkacak. Siyasetçileri, snatçıları, iş adamlarını yargılayacaklarını söylüyorlar. Birinci gün şunu yapacağız, ikinci gün şunu yapacağız diye ortaya çıkıyorlar. Hukuk nerede? Suç nerede? Masumluk Karinesi nerede? Şöyle bir anlayış var; benimle berabersen haklısın beyazsın, benimle değilsen haksızsın karasın. Muharrem İnce'ye gösterilen tavır bunu gösteriliyor. Övülen, takdir edilen, göklere çıkarılan Meral Hanım, üç günde benim burada ağzıma alamayacağım cümlelerle yerilen bir siyasi ithama dönüştürüldü. Bu kardeşlik söylemi yani ben bazen 'Süslenmiş Beceriksizlik' diyorum... Bu yaklaşım altında bir tane helalleşme sözü kurup, arkasından 10 tane hesaplaşma sözü kurduruyorsunuz ya da kurdurtuyorsunuz. Bu zihninizin arka planının zaman zaman dilinize vurduğu halidir. Kürtçe TV kanalı açılırken lütfen CHP'nin takındığı tavıra bir baksınlar.

SEÇİM İLK TURDA BİTER Mİ?

Güzel bir yarış olsun. Demokrasi meydanı bir er meydanıdır. Demokrasiyi bir bayram şeklinde bu 4 adayla birlikte geçirelim. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Ve ilk turda Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı tekrardan Ankara'ya göndereceğiz.

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