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Bakan Muş: PKK'yla yan yana duramazsınız

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş, muhalefeti eleştirerek, "Bu memlekete bu kadar sevdalıysanız, bu memleketi bölmek için 40 yıldır devletin mücadele ettiği PKK'yla yan yana durmazsınız” dedi.

Ekleme: 15.04.2023 - 15:41 Güncelleme: 15.04.2023 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Bakan Muş: PKK'yla yan yana duramazsınız
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, milletvekili adayı olduğu Samsun'da, AK Parti'nin Canik ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Bakan Muş, açılışa Gemlik rengindeki TOGG T10X model aracıya geldi. Bakan Muş, açılışta yaptığı konuşmada, seçimler için çok az süre kaldığını belirterek, 'Bir yerde yönetimin oluşması için, orada iradenin oluşması gerekir. İradenin olmadığı yerde yönetim olmaz. ANAP'ın tek parti iktidarından sonra bizim geldiğimiz döneme kadar Türkiye hep koalisyonlarla yönetildi.

Çok kısa süreli yönetimler iktidarda oldu. Sivil yönetimlere müdahalelerle hükümetler, hükümet etmekten edildi. Yani darbeler yapıldı. Türkiye bu sarmalın bedelini 2001 kriziyle ödemek zorunda kaldı. Sanki bunlar olmamış gibi, sanki milyarlarca doları Türkiye ödememiş gibi, bu işin içerisinden çıkmak için çeşitli anlaşmalara imza atmak zorunda kalmamış gibi, Meclis'te 15 günde 15 kanun söylemleri hiç yaşanmamış gibi konuşuyorlar. Benzer bir hikayeyi önümüze tekrar koydular. Diyorlar ki, 'Biz yürütmede 7 tane parti olacağız.

Hep beraber kararlar alacağız. Eskide koalisyonlar 2 veya bilemediniz 3 partiden oluşuyordu. Burada 7 tane parti yürütmede olacak. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve bu yardımcısının da en az 1 bakanı olacak. Biz ilk iktidara geldiğimizde 30'un üzerinde bakanlık vardı. Şimdi 17 bakanlık var. O zaman mı Türkiye daha iyi yönetiliyordu, şimdi mi daha iyi yönetiliyor?

Bu 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısının 5 tanesi aynı zamanda genel başkan. Matematikteki 3 bilinmeyen kavramına benziyor. Bunların da birer tane bakanı olacak. Hükümetin içindeki bir bakan, cumhurbaşkan'na karşı mı sorumlu olacak, yoksa kendi genel başkanına karşı mı sorumlu olacak? Birisi ekonomiyle ilgili liberal politikayı savunuyor. Diğeri daha konservatif politikayı savunuyor. Nasıl anlaşılacak da Türkiye yönetilecek? Değerli Canikliler biz bu filmi daha önce izledik ve bedelini çok ağır ödedik. Böyle bir memleket idaresi olmaz' dedi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

'Bu memlekete bu kadar sevdalıysanız, bu memleketi bölmek için 40 yıldır devletin mücadele ettiği PKK'yla yan yana durmazsınız' diyen Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:
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