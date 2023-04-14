Osman Gökçek Keçiören'de esnafın nabzını tuttu

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, AK Parti Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı olmuştu.Osman Gökçek, seçim çalışmalarına başlarken, Ankara'daki ziyaretlerini de sürdürüyor.Bu kapsamda AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Av. Zafer Çoktan ile birlikte ilçe esnafını ziyaret eden Gökçek, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.