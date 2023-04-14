Milas’ta PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı şüphelilerin tespit edilmesi, engellenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda Milas'ta 3 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli B.A., A.B. ve H.K. ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.