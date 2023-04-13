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Zehir tacirlerine peş peşe darbe… 773 kilo zehir ele geçirdiler…

Son bir ayda İstanbul’un 10 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında dokuz farklı türde 773 kilo 517 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 584 uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

Ekleme: 13.04.2023 - 11:42 Güncelleme: 13.04.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Zehir tacirlerine peş peşe darbe… 773 kilo zehir ele geçirdiler…
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir ayda Esenyurt, Silivri, Başakşehir, Pendik, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Beyoğlu, Beykoz, Bahçelievler ve Kartal İlçeleri'nde peş peşe seri uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlar toplamında dokuz farklı türde 773 kilo 517 gram uyuşturucu madde, 847 bin 531 adet uyuşturucu hap, yedi adet ruhsatsız tabanca, bir adet av tüfeği, iki adet uzun namlulu silah ve 66 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin arasındaki 584 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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