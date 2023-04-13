Manisa'da otomobil devrildi: Baba öldü, oğlu ve gelini yaralı
Şehzadeler ilçesinde, karşı şeride geçerek devrilen otomobildeki Bayram Yel hayatını kaybetti, sürücü oğlu Muhammed Ali Yel ile gelini Merve Yel yaralandı.
Manisa -Turgutlu çevre yolu Yeni Garaj yakınlarında Muhammed Ali Yel'in kullandığı 35 UE 379 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, devrildi.
Kazada sürücünün babası Bayram Yel hayatını kaybetti, Muhammed Ali Yel ile eşi Merve Yel, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün durumu ağır
Sürücü Yel'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Baba Yel'in cenazesi ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kazada sürücünün babası Bayram Yel hayatını kaybetti, Muhammed Ali Yel ile eşi Merve Yel, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün durumu ağır
Sürücü Yel'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Baba Yel'in cenazesi ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI