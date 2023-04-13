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Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yerine getirmediği vaatler

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yönetimin göreve gelmesinin üstünden 3,5 yıl geçmesine rağmen İBB yönetimi vaatlerini yerine getirme noktasında sınıfta kaldı. İBB Meclisi'nde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yerine getirilmeyen vaatleri tek tek açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yerine getirmediği vaatler
Ekleme: 13.04.2023 - 12:03 Güncelleme: 13.04.2023 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yerine getirmediği vaatler
İstanbul, 2019'da yapılan yerel seçimlerde yıllar sonra AK Parti'den CHP'ye geçti.

Büyük umutlarla göreve gelen Ekrem İmamoğlu döneminde İBB'de işler beklenildiği gibi gitmedi.

Artan borçlar, yönetim krizleri, şüpheli işe alımlar ve daha fazlası.

Ekrem İmamoğlu'nun 3,5 yılı
İBB Meclis'inde yapılan görüşmelerde de Ekrem İmamoğlu'nun 3,5 yılı gündeme getirildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yerine getirmediği vaatleri sıraladı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yapmadıkları:
İstanbul'a 15 yeni baraj
Akıllı durakların artırılması projesi
Yeni ulaşım aracı - 'Megabüs' vaadi
Metrobüs güzergahının yönünün değiştirilmesi
Metrobüsün günlük yolcu kalitesi 1.5 milyona çıkartılacak
Express Otobüs Hattı Projesi
Yeni füniküler hatlarının inşaatı
Toplu taşımada öncelikli sinyalizasyon sistemi
Otobüs şeritleri düzenlemesi
Metro istasyonlarındaki üst geçitlerin modernize edilmesi projesi
Otobüslerde durak başı ücretlendirme tarifesi
Ayakta yolculuk yapan öğrenciler için ders çalışma alanları
500T Otobüs Hattı'nda yoğunluğunun azaltılması
Bağımsız denetim kuruluşlarının İBB'yi denetlemesi
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