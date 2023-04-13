Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yerine getirmediği vaatler

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yönetimin göreve gelmesinin üstünden 3,5 yıl geçmesine rağmen İBB yönetimi vaatlerini yerine getirme noktasında sınıfta kaldı. İBB Meclisi'nde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yerine getirilmeyen vaatleri tek tek açıkladı.

İstanbul, 2019'da yapılan yerel seçimlerde yıllar sonra AK Parti'den CHP'ye geçti.Büyük umutlarla göreve gelen Ekrem İmamoğlu döneminde İBB'de işler beklenildiği gibi gitmedi.Artan borçlar, yönetim krizleri, şüpheli işe alımlar ve daha fazlası.İBB Meclis'inde yapılan görüşmelerde de Ekrem İmamoğlu'nun 3,5 yılı gündeme getirildi.Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yerine getirmediği vaatleri sıraladı.İstanbul'a 15 yeni barajAkıllı durakların artırılması projesiYeni ulaşım aracı - 'Megabüs' vaadiMetrobüs güzergahının yönünün değiştirilmesiMetrobüsün günlük yolcu kalitesi 1.5 milyona çıkartılacakExpress Otobüs Hattı ProjesiYeni füniküler hatlarının inşaatıToplu taşımada öncelikli sinyalizasyon sistemiOtobüs şeritleri düzenlemesiMetro istasyonlarındaki üst geçitlerin modernize edilmesi projesiOtobüslerde durak başı ücretlendirme tarifesiAyakta yolculuk yapan öğrenciler için ders çalışma alanları500T Otobüs Hattı'nda yoğunluğunun azaltılmasıBağımsız denetim kuruluşlarının İBB'yi denetlemesi