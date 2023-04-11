Türkiye yine manşetlerde! Dünya TCG Anadolu'yu böyle gördü: Ezber bozan gemi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim törenine çok sayıda kişi katıldı.TCG Anadolu'nun teslim töreninde, geminin uçuş güvertesinde, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA da yer aldı.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı gemisi olan TCG Anadolu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan gemiler içerisinde bir ilk niteliği taşıdığını söyledi.TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli bir güç çarpanı olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:'Sayın Cumhurbaşkanım, uçak gemisi vizyonunu da siz koydunuz. Savunma sanayimizin gelişmesinde zatıalinizin şahsi destekleri ve kararlılığı bizim için en büyük güç oldu. Uçak gemisi vizyonunu koyduğunuzda, Anadolu gemimizi, uçak gemisine nasıl yaklaştırabiliriz diye düşündük. Baykar firmamızın da destekleriyle önce TB2'nin TB3 versiyonu daha sonra da inşallah Kızılelma bu geminin üzerinden operasyon yapabilecek hale getirilecek ve uçak gemisine doğru adım adım giden bir yolculuğu gerçekleştirmiş olacağız.'Verilen bilgiye göre, TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı. Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı.TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede, 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı.Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan sadece 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.Bu kadar nadir olması doğal olarak dünyanın da ilgisini çekti. Son birkaç saatte uluslararası pek çok haber kuruluşu TCG Anadolu'dan bahsetti.Reuters, 'Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, drone yeteneklerini gözler önüne seriyor' başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerinden bahsetti.Middle East Eye ise 'TCG Anadolu: Türkiye, dünyanın ilk 'drone gemisi' olan en büyük savaş gemisini denize indirdi' başlıklı haberinde bu geminin dünyada bir ilk olduğuna vurgu yaptı.Ayrıca gazete, ABD'li emekli albay Richard Outzen'ın gemiyle ilgili yorumda bulunarak 'TCG Anadolu, Türk deniz gücü ve güç projeksiyon yetenekleri için ezber bozan bir şey' ifadelerine yer verdi.The National News, 'Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, çoğunluğu silahlı İHA'lardan oluşan filosunu taşıyacak' başlıklı haberinde geminin birimlerini ve görevlerini ayrıntılı bir biçimde saydı.TCG Anadolu Yunan basınının da gündemindeydi. Yunan gazetesi Kathimerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun 'bölgedeki lider güç konumunu doğruladığını söylediğine' dikkat çekti.TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.Gemi, gerektiğinde doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1.223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.Sözleşme tarihi 1 Haziran 2015 olan TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi'nde sac kesim başlangıcı 30 Nisan 2016'da yapılmıştı. İlk blok kızağın 5 Şubat 2018'de yapıldığı projenin denize inişi 4 Mayıs 2019'da, geçici kabulü 14 Aralık 2022'de, geçici teslimi ise 21 Ocak 2023'te gerçekleştirilmişti.TCG Anadolu'nun teslim töreninin ardından 3 yeni MİLGEM fırkateyninin sac kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Böylece Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri için yürütülen MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF Sınıfı Fırkateynler kapsamında 3 yeni fırkateynin inşa süreci başladı.STM-TAİS iş ortaklığında yürütülecek projede, Anadolu, Sedef, ve Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı olarak 1 adet İSTİF sınıfı fırkateyni 36 ayda inşa etmesi planlanıyor.Tüm sensör ve silah sistemi milli olarak geliştirilen İSTİF sınıfı fırkateynler, milli hava savunma kabiliyetleri ile donatılacak. Ek olarak baş top, helikopter yakalama sistemi ve ana tahrik sisteminin muhtelif bileşenleri gibi birçok alanda da millileştirme faaliyetleri sürdürülecek.