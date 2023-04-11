Osman Gökçek aday tanıtım toplantısında AK Partiye gönül verenlerle fotoğraf çektirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek, AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında yoğun ilgiyle karşılaştı. Gökçek, gösterilen ilgiye kayıtsız kalamadı ve tek tek herkesle fotoğraf çekildi.

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala heyecan artıyor.Milletvekili adayı listelerinin açıklanmasının ardından Başkent bugün AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına ev sahipliği yapıyor.Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'den aday listesine girmişti.Ankara 2.bölge 5.sıra milletvekili adayı olarak toplantıda yerini alan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Bu ilgilere kayıtsız kalamayan Gökçek herkesle tek tek fotoğraf çekildi.