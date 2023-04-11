CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bakaroğlu, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'yu hazmedemedi. Tarihi projeyi küçümseyen bir paylaşım yapan Bekaroğlu'na, sosyal medyada tepki yağdı. Bekaroğlu'nun küçümsediği ve iktidarı 'yalancılık' ile suçladığı TCG Anadolu bugün dünyanın en önemli gazetelerinde bile manşetlerde yer aldı.CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından TCG Anadolu gemisini hedef aldı. Bekaroğlu, 'Çıkarma gemisine SİHA gemisi diyerek İstanbul'da sergiliyorlar. 'Dünyanın ilk SİHA gemisi' diyorlar çünkü uçak gemisi değil. Dünyada ise SİHA gemisi diye bir şey yok. İşleri güçleri, yalan, algı, sahtecilik. Not: Lütfen savaş gemilerinde L harfi ne anlama gelir bakın!' ifadelerini kullandı.Dünyada savaş konseptini bile değiştiren SİHA'larla entegre şekilde hazırlanan ilk gemi olan TCG Anadolu ezberleri bozan özelliklere sahip. Bugün, TCG Anadolu ile ilgili gelişmeler dünya medyasında geniş şekilde yer aldı.Reuters, 'Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, drone yeteneklerini gözler önüne seriyor' başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerinden bahsetti.Middle East Eye ise 'TCG Anadolu: Türkiye, dünyanın ilk 'drone gemisi' olan en büyük savaş gemisini denize indirdi' başlıklı haberinde bu geminin dünyada bir ilk olduğuna vurgu yaptı.The National News, 'Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, çoğunluğu silahlı İHA'lardan oluşan filosunu taşıyacak' başlıklı haberinde geminin birimlerini ve görevlerini ayrıntılı bir biçimde saydı.Yunan gazetesi Kathimerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun 'bölgedeki lider güç konumunu doğruladığını söylediğine' dikkat çekti.Vatandaşlar, Bekaroğlu'nun yerli ve milli projeyi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Bekaroğlu'nun paylaşımının altına gelen tepki mesajları şöyle:Bir ilk ve biz başardık. Karşıya yaranmak için şekilden şekile girdin, sonuç? Şimdi kadro dışı...Dünyada siha gemisi olsaydı, bu ilk olmazdı :)Gemi yok makettir derseniz daha inandırıcı olabilirdi. Ordu malına milletin vergisine bu sözlerle saldırmanız aciziyet.İyi bir şeye iyi demek sizi kötü göstermez aksine yüceltir.Buna vizyon bakış açısı deniyor. Silahlı sihalarla dünyada zırhlı araçlarının sonunu getirmiş savaşta ki değerini en geri plana atmış olmamız bu vizyonun bir parçası. Aynı zamanda çıkartma gemisi, L sınıfı bir gemi baktık.Bir heykel değil.Sayın vekilim inovasyon denilen olay işte tam olarak budur. Saygılar.