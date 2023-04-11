  • USD: 19,26 - 19,30
  • EURO: 21,00 - 21,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hedef aldı. Dünya medyasının bile öve öve bitiremediği tarihi projeyi hazmedemeyen Bekaroğlu, "'Dünyanın ilk SİHA gemisi’ diyorlar çünkü uçak gemisi değil. Dünyada ise SİHA gemisi diye bir şey yok. İşleri güçleri, yalan, algı, sahtecilik." ifadelerini kullandı. Bekaroğlu'na bu paylaşım sonrası tepki yağdı.

CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...
Ekleme: 11.04.2023 - 14:45 Güncelleme: 11.04.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bakaroğlu, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'yu hazmedemedi. Tarihi projeyi küçümseyen bir paylaşım yapan Bekaroğlu'na, sosyal medyada tepki yağdı. Bekaroğlu'nun küçümsediği ve iktidarı 'yalancılık' ile suçladığı TCG Anadolu bugün dünyanın en önemli gazetelerinde bile manşetlerde yer aldı.

CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...

CHP'Lİ BEKAROĞLU TCG ANADOLU'YU HAZMEDEMEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından TCG Anadolu gemisini hedef aldı. Bekaroğlu, 'Çıkarma gemisine SİHA gemisi diyerek İstanbul'da sergiliyorlar. 'Dünyanın ilk SİHA gemisi' diyorlar çünkü uçak gemisi değil. Dünyada ise SİHA gemisi diye bir şey yok. İşleri güçleri, yalan, algı, sahtecilik. Not: Lütfen savaş gemilerinde L harfi ne anlama gelir bakın!' ifadelerini kullandı.

CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...

KÜÇÜMSEDİĞİ TCG ANADOLU DÜNYADA MANŞET OLDU

Dünyada savaş konseptini bile değiştiren SİHA'larla entegre şekilde hazırlanan ilk gemi olan TCG Anadolu ezberleri bozan özelliklere sahip. Bugün, TCG Anadolu ile ilgili gelişmeler dünya medyasında geniş şekilde yer aldı.

Reuters, 'Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, drone yeteneklerini gözler önüne seriyor' başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerinden bahsetti.

CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...

Middle East Eye ise 'TCG Anadolu: Türkiye, dünyanın ilk 'drone gemisi' olan en büyük savaş gemisini denize indirdi' başlıklı haberinde bu geminin dünyada bir ilk olduğuna vurgu yaptı.

The National News, 'Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, çoğunluğu silahlı İHA'lardan oluşan filosunu taşıyacak' başlıklı haberinde geminin birimlerini ve görevlerini ayrıntılı bir biçimde saydı.

Yunan gazetesi Kathimerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun 'bölgedeki lider güç konumunu doğruladığını söylediğine' dikkat çekti.

VATANDAŞ BEKAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Vatandaşlar, Bekaroğlu'nun yerli ve milli projeyi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Bekaroğlu'nun paylaşımının altına gelen tepki mesajları şöyle:

Bir ilk ve biz başardık. Karşıya yaranmak için şekilden şekile girdin, sonuç? Şimdi kadro dışı...

Dünyada siha gemisi olsaydı, bu ilk olmazdı :)

Gemi yok makettir derseniz daha inandırıcı olabilirdi. Ordu malına milletin vergisine bu sözlerle saldırmanız aciziyet.

İyi bir şeye iyi demek sizi kötü göstermez aksine yüceltir.

Buna vizyon bakış açısı deniyor. Silahlı sihalarla dünyada zırhlı araçlarının sonunu getirmiş savaşta ki değerini en geri plana atmış olmamız bu vizyonun bir parçası. Aynı zamanda çıkartma gemisi, L sınıfı bir gemi baktık.

Bir heykel değil.

Sayın vekilim inovasyon denilen olay işte tam olarak budur. Saygılar.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanacak
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlık bir bir bitiyor! İstanbul sonrası şimdi de Ankara'ya yeni metro hattı!
Başkan Erdoğan'dan gençlere cep telefonu ve bilgisayar için müjde!
Osman Gökçek aday tanıtım toplantısında AK Partiye gönül verenlerle fotoğraf çektirdi.
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na bakanlar Togg'larla geldi
AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Şahlanış döneminde 23 ana başlık 5 yıllık hedefler…
Osman Gökçek AK Parti'nin aday toplantısı öncesinde konuştu
CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...
İYİ Partili Çıray tek tek ifşa etti: FETÖ’cüleri milletvekili adayı yaptılar
Yunanistan'da Türkiye analizi: Batı, bizi Erdoğan'a karşı destekler
Bakan Kasapoğlu ile vatandaş arasında güldüren TOGG diyaloğu: Takas olur mu?
İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
Yunanistan'da '12 mil' meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasında 'Kızılelma' diyaloğu
Şehit ailelerinden, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın aday gösterilmesine sert tepki: 'Bırakın Meclis'i Türkiye'de bile yeri yok'
Muharrem İnce'nin Millet İttifakı isyanı: Davet edilmedik, yok sayıldık
Kuzey İrlanda’da yüksek tansiyon: Biden'a bombalı saldırı engellendi
Kılıçdaroğlu kendi imzasıyla CHP'yi nakavt etti! Listeden kurcaladıkça kriz çıkıyor
Türkiye yine manşetlerde! Dünya TCG Anadolu'yu böyle gördü: Ezber bozan gemi
AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı sloganlar belli oldu
Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!