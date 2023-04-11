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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan gençlere cep telefonu ve bilgisayar için müjde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'dan gençlere cep telefonu ve bilgisayar için müjde!
Ekleme: 11.04.2023 - 16:03 Güncelleme: 11.04.2023 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan gençlere cep telefonu ve bilgisayar için müjde!
2023 Genel Seçimleri için yaklaşık 1 ay kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini Ankara Spor Salonu'nda açıkladı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada gençlere bilgisayar ve cep telefonu müjdesi verdi. Gençlere ücretsiz internet de verilecek.

"DOĞRU ZAMAN DOĞRU ADAM"

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende "Doğru zaman doğru adam" sloganıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı.

"AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ"

Aile Koruma Kalkanı Programıyla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatılacağını ifade eden Erdoğan, "Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇLERE BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz" diye konuştu.

SOSYAL YARDIMLARA YENİDEN YAPILANDIRMA GELİYOR

Erdoğan, "Sosyal yardımlarımızı, yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde, insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız" dedi.
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