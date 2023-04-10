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Tosuncuk’un “Kara Kutusu” adliyeye sevk edildi

Çiftlik Bank Davası’nın baş sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olan, Türkiye’ye iadesi kabul edilen ve getirilen Osman Naim Kaya adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 10.04.2023 - 09:57 Güncelleme: 10.04.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Tosuncuk’un “Kara Kutusu” adliyeye sevk edildi
Çiftlik Bank Davası'nda flaş bir gelişme yaşandı. Davanın baş sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olan, Tosuncuğun 'Kara Kutusu' olarak bilinen, Türkiye'ye iadesi kabul edilen ve 'Kara Para Aklama, Vergi Kaçırmak, Suç Örgütü Üyesi Olmak ve Dolandırıcılık' suçlarından aranan Osman Naim Kaya uçakla İstanbul'a getirilmiş ve Türkiye'ye teslim edilmişti.

Türkiye'de tutuklamalar başlayınca hakkında Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan ve Mart 2018'de Uruguay'da tutuklanan Osman Naim Kara, İstanbul'a getirildikten sonra götürüldüğü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Osman Naim Kara'nın ifadesinde; Mehmet Aydın isimli kişi ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, daha önce tanışıklığının olmadığını, Uruguay'a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptığını, bu zamana kadar bu danışmanlık (Araç, ev alım işlerinde aracılık) işlerinde 'Komisyon' adı altında Mehmet Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını, Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakasının olmadığını, Çiftlikbank kurulduğu tarihte Uruguay'da bulunduğunu, Bitcoin cihazlarını bilmediğini ve alakasının olmadığını, paralarla alakalı da bilgisinin olmadığını, Paraguay'a hiç gitmediğini, Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığının olmadığı ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği belirtildi.
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