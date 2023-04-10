  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Romanlardan CHP il binası önünde aday listesine tepki

Romanlardan oluşan bir grup, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için CHP'nin aday listesinde yer alamadıklarını iddia ederek CHP İstanbul il binası önünde basın açıklaması yaptı.

Romanlardan CHP il binası önünde aday listesine tepki
Ekleme: 10.04.2023 - 10:03 Güncelleme: 10.04.2023 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Romanlardan CHP il binası önünde aday listesine tepki
Siyasi partiler, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) sundu. Adaylar açıklandıktan sonra CHP'nin aday listelerinde İstanbul'dan Roman bir adayın olmaması, bir grup Roman vatandaş tarafından Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Binası önünde protesto edildi.

Grup, 'Romanlar meclise' şeklinde slogan attı. Grup adına açıklama yapan tiyatro oyuncusu İstanbul Roman Platformu sözcüsü İlker Kalay, “Tarih boyunca ötekileştirilen ve yok sayılan Romanlar bir çok alanda ayrımcılığa uğramış ve ağır bedeller ödemişlerdir. Zaman içerisinde bu durum insan hakkı ihlallerine sebep vermekte ve dünyanın her yerinde aşılması güç derin sosyolojik travmalar ortaya koymaktadır. Tarih sahnesinde her zaman yok sayılan Roman toplumu Türkiye'de en önemli en kadim halk topluluklarından birisidir. Toplumun geleneksel örf adetleri dili ve kültürü bulunmaktadır. Romanlar her kesim ve tüm halk toplulukları tarafından da sosyal kabulün içindedirler. Buna rağmen hala kronikleşmiş sorunlarını aşamamakta ve Roman meselesini gündeme getirememektedir' dedi.

Romanların çok sayıda sorunu olduğunu ifade eden Kalay, 'İstanbul'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Roman yurttaşın temsiliyeti önemlidir. Sorunların çözümü noktasında İstanbul'dan sadece bir kıvılcımla tüm Türkiye'yi aydınlatacak ve seçimlerin seyrini değiştirecek hamle Romanların siyasi eğilimleri ile seçime katılımı olacaktır. İstanbul seçimlerinde 27 bin 300 oyla AK Parti'den oy getiren Romanlar, İstanbul seçimlerinin seyrini değiştirdiği gibi genel seçimlerde de bu bakış açısını korumak istiyor. Aynı zamanda kendinden birilerini de mecliste görmek istiyor' şeklinde konuştu. Açıklama sonrası grup alkış ve slogan atarak olaysız şekilde dağıldı.

Romanlardan CHP il binası önünde aday listesine tepki
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Karadeniz'deki tarihi keşfe ilişkin Yunan gazeteden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin en büyük enerji projesi
Romanlardan CHP il binası önünde aday listesine tepki
TCG Anadolu için gurur günü! Dünyada eşi yok: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
AK Parti milletvekili aday listesi il il açıklandı! Şahlanış dönemi başlıyor: Kadınlara pozitif ayrımcılık
Depremden etkilenen 11 il ihracatta yaraları sarıyor
Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Bakan Koca'dan vekil adayı olmaması sonrası ilk paylaşım: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu
HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
Süleyman Şenol Meral Akşener'i 'erdemsiz' olarak niteleyip vekil adayı olduğu İYİ Parti'den istifa etti: Kurucu hedeflerden saptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Durmak yok' deyip paylaştı: Son birkaç haftada yaptıklarımız
Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesini duyurdu: Fatih Erbakan İstanbul 2'nci Bölge 1'inci sıradan aday
Kılıçdaroğlu'yla alay eden Mehmet Emin Ekmen CHP listesinden aday oldu
CHP, teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i Ankara'dan aday gösterdi
Mansur Yavaş, Ankara için seçime kadar çalışmayacağını itiraf etti!
AK Parti'den milletvekili adayı olan Osman Gökçek'ten ilk açıklama!
Osman Gökçek AK Parti'den milletvekili adayı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu
Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

10 Nisan hava durumu: Kuvvetli yağış tüm yurtta etkili olacak? Bugün hava nasıl olacak?

10 Nisan hava durumu: Kuvvetli yağış tüm yurtta etkili olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Dünyada eşi benzeri yok: Herkes görmek için saatlerce yol yürüyor

Dünyada eşi benzeri yok: Herkes görmek için saatlerce yol yürüyor

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler