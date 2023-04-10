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Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 9 ilçede daha ders zili çaldı

2 ay önce yaşanan yıkıcı depremlerin ardından afetzede öğrenciler, bugün ilk defa okullarına geldi. Büyük sevinç yaşayan çocuklara aileleri ve yakınları da eşlik etti.

Ekleme: 10.04.2023 - 12:30 Güncelleme: 10.04.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 9 ilçede daha ders zili çaldı6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan vatandaşların yaraları sarılırken, bir yandan da enkaza dönen kentler yeniden inşa ediliyor.

Öte yandan bu süreçte afet bölgesinde eğitim-öğretime ara verilmişti.

Yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından eğitime kademeli olarak başlandı.

9 ilçede daha okullar açıldı
Böylelikle depremin merkezi Kahramanmaraş'ta, 9 ilçede okullarda yeniden ders zili çaldı.

Öğrencilere ilk gün olması nedeniyle aileleri ve yakınları da eşlik etti.

'Çok üzülüyordum'
İlkokul öğrencisi Zeynep Yılmaz, okullar açıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediğini anlatan Yılmaz, 'Okul kapalıyken çok üzülüyordum. Okullar açıldığı için çok mutluyum.' dedi.

'Bazı okullarda ikili, bazı okullarda normal eğitim yapılacak'
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da depremin ardından hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

Bugün kent genelinde 9 ilçede 408 okulda yaklaşık 130 bin öğrencinin ders başı yaptığını kaydeden Kahraman, 'Depremlerin ardından tüm okullarımız eğitime yeniden hazır hale getirildi. Bazı okullarda ikili, bazı okullarda normal eğitim yapılacak. Tüm öğrencilerimize eğitimlerinde başarılar diliyorum.' dedi.
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